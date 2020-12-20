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الأحد, 20 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 20 كانون الأول 2020 11:31 ص

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب مدينة "قطور" شمال غرب إيران

زلزال
ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر مدينة ”قطور“ التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية في شمال غرب إيران، وفقا لما ذكره المركز الوطني لرصد الزلازل.
ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، اليوم الأحد، عن المركز قوله إن ”زلزالا بقوة 4.5 درجة ضرب مدينة قطور بمحافظة أذربيجان الغربية، في الساعة الـ 8:02 صباحا على عمق 5 كم وعند خط عرض 38.105 شمالا وخط طول 43.578 شرقا“.
وأشارت الوكالة إلى أنه ”لم يتم الإبلاغ عن أي ضرر أو خسائر في الأرواح والممتلكات حتى الآن“.
ومدينة قطور يسكنها سكان من القومية الكردية وتقع بالقرب من منفذ ”رازي“ الحدودي مع تركيا.
وكان أعنف زلزال تعرضت له إيران في إقليم كرمنشاه غرب البلاد في الـ 12 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بقوة وصلت إلى 7.3 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصا.


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