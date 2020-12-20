بعد دخول حيلاتين الخنزير في تصنيعه .... تساؤلات إسلامية بشأن لقاح كورونا.. هل هو "حلال أم حرام؟"

أثارت الأسئلة حول استخدام منتجات لحم الخنزير مخاوف لدى المسلمين وبعض المجموعات الدينية بشأن ما إذا كان لقاح كورونا ”حلالا“ ويتماشى مع قوانين الشريعة، ما يثير القلق من احتمال تعطيل حملات التطعيم، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

ويستخدم الجيلاتين المشتق من لحم الخنزير على نطاق واسع كعامل استقرار لضمان بقاء اللقاحات آمنة وفعالة أثناء التخزين والنقل. ويحرم المسلمون واليهود المتشددون استهلاك منتجات لحم الخنزيز.

وعملت بعض الشركات لسنوات على تطوير لقاحات خالية من لحم الخنزير، لكن الطلب وسلاسل التوريد الحالية والتكلفة والعمر الافتراضي الأقصر للقاحات التي لا تحتوي على جيلاتين الخنازير تعني أنه من المرجح أن يستمر استخدام جيلاتين الخنازير في غالبية اللقاحات لسنوات، كما قال الدكتور سلمان وقار، الأمين العام لجمعية الطب الإسلامي البريطانية.



وقال المتحدثون باسم فايزر ومودرنا وأسترازينكا إن منتجات لحم الخنزير ليست جزءا من لقاحات كورونا الخاصة بهم، لكن محدودية العرض والصفقات الموجودة مسبقا التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات مع شركات أخرى تعني أن بعض البلدان التي بها عدد كبير من المسلمين ، مثل إندونيسيا، ستتلقى لقاحات لم يتم اعتمادها بعد على أنها خالية من الجيلاتين.



وقال الدكتور هارونور راشد، الأستاذ المساعد في جامعة سيدني، إن الإجماع في الآراء من المناقشات السابقة حول استخدام جيلاتين الخنزير في اللقاحات هو أنه مسموح به بموجب الشريعة الإسلامية، حيث قد يحدث ”ضرر أكبر“ إذا لم يتم استخدام اللقاحات.

وهناك تقييم مشابه من خلال إجماع واسع للزعماء الدينيين في المجتمع اليهودي الأرثوذكسي أيضا.



وقال الحاخام ديفيد ستاف، رئيس منظمة تزوهار الحاخامية في إسرائيل: ”وفقا للقانون اليهودي، فإن حظر أكل لحم الخنزير أو استخدام لحم الخنزير ممنوع فقط عندما يكون ذلك طريقة طبيعية لأكله“.



ومع ذلك، كانت هناك آراء معارضة حول هذه القضية، بعضها له عواقب صحية خطيرة في إندونيسيا على سبيل المثال، التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، (حوالي 225 مليونا).



ففي عام 2018، أصدر مجلس العلماء الإندونيسي – وهو الهيئة الدينية الإسلامية التي تصدر شهادات تفيد بأن منتجا ما حلال أو مسموح به بموجب الشريعة الإسلامية – قرارا بأن لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية ”حرام شرعا“ بسبب الجيلاتين. وبدأ القادة الدينيون والمجتمعيون في حث الآباء على عدم السماح بتلقيح أطفالهم.



وقالت راشيل هوارد، مديرة مجموعة أبحاث سوق الرعاية الصحية ”ريسيرتش بارتنرشيب“: ”ارتفعت حالات الحصبة فيما بعد، ما جعل إندونيسيا ثالث أعلى معدل للحصبة في العالم“.



وأضافت هوارد أن مرسوما صدر في وقت لاحق عن هيئة رجال الدين المسلمين ينص على جواز تلقي اللقاح، لكن المحرمات الثقافية لا تزال تؤدي إلى استمرار معدلات التطعيم المنخفضة.



واتخذت الحكومات خطوات لمعالجة هذه القضية. في ماليزيا، حيث تم تحديد الوضع الحلال للقاحات باعتباره أكبر مشكلة بين الآباء المسلمين، تم سن قوانين أكثر صرامة بحيث يجب على الآباء تطعيم أطفالهم أو مواجهة الغرامات والسجن. وفي باكستان، حيث تضاءلت الثقة في اللقاحات لأسباب دينية وسياسية، سُجن الآباء لرفضهم تطعيم أطفالهم ضد شلل الأطفال.

ولكن مع تزايد التردد بشأن اللقاحات وانتشار المعلومات المضللة حول العالم، بما في ذلك المجتمعات الدينية، قال الدكتور راشد إن مشاركة المجتمع ”ضرورية للغاية“.

وأضاف ”يمكن أن يكون كارثيا إذا لم تكن هناك مشاركة مجتمعية قوية من الحكومات والعاملين في مجال الرعاية الصحية“.