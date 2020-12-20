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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 20 كانون الأول 2020 10:39 ص

المالية النيابية :الحكومة لجأت إلى رفع سعر صرف الدولار لتفادي إعلان الإفلاس

المالية-النيابية (1)

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن نية الحكومة اعلان الافلاس مطلع العام المقبل، مبينة انها لجأت الى  زيادة سعر صرف الدولار لتفادي الاعلان عن الافلاس.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي ان “الحكومة الحالية فشلت في جميع الخطوات لإنقاذ البلاد من الازمة المالية نتيجة السياسة المالية التي اتبعتها.
واضاف ان “الحكومة كانت تنوي الاعلان عن الافلاس بشكل رسمي مطلع عام 2021″، مشيرا الى ان ” الحكومة لجات الى خطوات المتضرر منها المواطن لتفادي الافلاس.
واوضح السعداوي ان “واحدة من هذه الخطوات رفع سعر الدولار  مقابل الدينار العراقي”، مشيرا الى انه “حل اني وسيتضرر منه الدينار العراقي.
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