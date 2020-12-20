خبير اقتصادي : تضارب التصريحات النيابية وعدم مهنيتها السبب في أزمة الدولار



اكد المختص في الشان الاقتصادي علي جبار الفريجي ، ان التضارب في التصريحات النيابية وعدم مهنيتها هو من خلق الازمة المالية والارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار .

وقال الفريجي ان من تعمد في خلق هذه الازمة هو كان الرابح الاكبر فيها لان المواطن البسيط لا يبحث عن سعر صرف الدولار والبورصة داخل العراق وخارجة ولكن من يبحث عنها من رجال الاعمال وبعض السياسيين هم الرابحون منها ".

واشار الى ان "ارتفاع الدولار امام الدينار سينعكس سلبا على اقتصاد البلد وعلى المواطن الفقير ولايمكن اخلاء ساحة الدولة من المسؤولية ولايمكن ان نعتبر ماحصل هو ارباك فقط لكن هو خسارة لسوق العمل في العراق ".