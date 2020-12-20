برلمانية تدعو إلى استجواب محافظ البنك المركزي وإيقاف نهب الأموال في مزاد بيع العملة

دعت عضو لجنة الخدمات النيابية سناء الموسوي الى إستجواب محافظ البنك المركزي العراقي وإيقاف نهب الاموال عن طريق مزاد بيع العملة.



وقالت الموسوي في تصريح صحفي ” يجب اتخاذ موقف ازاء المتلاعبين بأرزاق الفقراء وابناء الشعب ومصير هذا البلد.مضيفة ان “ الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية ما يحدث من إنهيار لسعر الدينار العراقي "المُفتعل" امام الدولار ، وبدون مبرر حقيقي. وما يترتب على ذلك من ارتفاع لسعر الغذاء والسلع. باعتبارها مسؤولة عن حماية مصالح الشعب.

واضافت من هنا لابد من ايقاف هذه السياسة التي يتحمل اعباؤها المواطن العراقي ولا يستفيد منها الا الفاسدون والمتنفذون.

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