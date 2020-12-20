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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 20 كانون الأول 2020 10:12 ص

نائب سابق: البنك المركزي يتحمل مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار

الدولار الليبي
اكد النائب السابق في اللجنة المالية الخبير الاقتصادي رحيم الدراجي :" ان البنك المركزي يتحمل مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار ، باعتباره هيئة مستقلة ".
 وقال الدراجي :" ان السياسة المالية داخل البنك المركزي سياسة خاطئة ادت الى احتكار نافذة بيع العملة الى جهات معينة، ما ادى الى صعود الدولار بصورة غير طبيعية" .
 واضاف:" ان المواطن العراقي هو الخاسر الاكبر من هذا الارتفاع، وكذلك خزينة الدولة غير مستفيدة منه، والفائدة فقط الى اصحاب الدكاكين والبنوك الاهلية التابعة لجهات سياسية معروفة".
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