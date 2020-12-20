نائب سابق: البنك المركزي يتحمل مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار

اكد النائب السابق في اللجنة المالية الخبير الاقتصادي رحيم الدراجي :" ان البنك المركزي يتحمل مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار ، باعتباره هيئة مستقلة ".

وقال الدراجي :" ان السياسة المالية داخل البنك المركزي سياسة خاطئة ادت الى احتكار نافذة بيع العملة الى جهات معينة، ما ادى الى صعود الدولار بصورة غير طبيعية" .

واضاف:" ان المواطن العراقي هو الخاسر الاكبر من هذا الارتفاع، وكذلك خزينة الدولة غير مستفيدة منه، والفائدة فقط الى اصحاب الدكاكين والبنوك الاهلية التابعة لجهات سياسية معروفة".