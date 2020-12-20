الموافقة على طلب نيابي لاستجواب وزير التجارة للتلكؤ في مفردات البطاقة التموينيـة

وافقت رئاسة مجلس النواب ، على طلب رسمي مرفق بتواقيع 85 نائبا عن كتل مختلفة ، لاستجواب وزير التجارة علاء الجبوري لفشله في توفير مفردات البطاقة التموينية .

ووجهت هيئة الرئاسة ، لجنة الاستجوابات لاكمال الاجراءات الموضوعية والشكلية المتعلقة بطلب الاستجواب .

ودعا النائب عن كتلة تحالف سائرون صباح الساعدي ، الذي تبنى تقديم طلب الاستجواب ، رئاسة مجلس النواب الى تحديد موعد عاجل لجلسة استجواب وزير التجارة .