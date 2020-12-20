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الأحد, 20 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 20 كانون الأول 2020 10:11 ص

الموافقة على طلب نيابي لاستجواب وزير التجارة للتلكؤ في مفردات البطاقة التموينيـة

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وافقت رئاسة مجلس النواب ، على طلب رسمي مرفق بتواقيع  85 نائبا عن كتل مختلفة ، لاستجواب وزير التجارة علاء الجبوري لفشله في توفير مفردات البطاقة التموينية  .
ووجهت هيئة الرئاسة ، لجنة الاستجوابات لاكمال الاجراءات الموضوعية والشكلية المتعلقة بطلب الاستجواب .
ودعا النائب عن كتلة تحالف سائرون صباح الساعدي ، الذي تبنى تقديم طلب الاستجواب ، رئاسة مجلس النواب الى تحديد موعد عاجل لجلسة استجواب وزير التجارة  .
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