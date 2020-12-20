الكاظمي: نعاني منذ 2003 من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي :" ان العراق يعاني منذ 2003 من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار ".

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2021 ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي:"ان الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي السلطة والمال والفساد، ونعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال".

واضاف :"منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل , اما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، او ندخل في عملية قيصرية للاصلاح ".

واكد انه :"من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة , فاما ان نصحح الاوضاع او نضحك على الناس ".

وتابع رئيس مجلس الوزراء :" تبنينا ورقة اصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة ، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والامارات، اتخذت قرارات صعبة، وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية ".

وعن الموازنة قال الكاظمي :" انا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض الى انتقادات عديدة .وكان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لايسمح لي بفعل ذلك ".

وشدد على انه :" ليس مسموحا ان يتردد احد ، والذي يخاف مكانه ليس في مجلس الوزراء، وعلينا ان نكون على قدر المسؤولية، كونها قضية تاريخية ومفصلية".