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الأحد, 20 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 20 كانون الأول 2020 02:30 ص

تغريدة إرهابية ومقدمة لما ستقوم به ميليشياته.. الصدر يدعو لفك أسر البنك المركزي.. وخبراء: حصار وحرق على طريقة بيروت

الصدر

خبراء اقتصاد: أوامر إيران هى المسيطرة في العراق ولبنان

في تغريدة وصفت بالإرهابية والدفع بالعراق الى طريق لبنان، وباتباع نموذج حزب الله الإرهابي، دعا مقتدى العار- الصدر سابقا- إلى ما أسماه بفك أسر البنك المركزي العراقي وبقية البنوك. وهو ضوء أخضر من جانبه لمهاجمة المصارف وحرقها ومحاصرتها. وتكرار ما حدث في بيروت بالضبط وبأوامر إيرانية. 
وكان قد دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحكومة والبرلمان العراقيين لفك أسر البنك المركزي من الفساد والمفسدين "فوراً".
وقال الصدر في تغريدة على تويتر، إن "البنك المركزي وكافة البنوك الأخرى أسيرة الفساد والمفسدين، ويجب على الحكومة والبرلمان السعي بالطرق التخصصية لإنهاء ذلك وتحريرها فوراً". وأضاف بالقول، "لا يكفي تعويم العملة، فقد يكون ذلك سلاحا ذا حدين، فيخرج العراق من أزمة ليقع بأشد منها، والمتضرر الوحيد هو الشعب بأقواته ولقمته". 


وكان البنك المركزي قد قرر في بيان، خفض قيمة الدينار العراقي رسميا أمام الدولار، من 1190 ديناراً للدولار الواحد إلى 1450 ديناراً.
وتسعى الحكومة لتحقيق وفرة في الأموال، على اعتبار أنها تصرف رواتب الموظفين بالدينار العراقي بينما تتلقى إيرادات بيع النفط بالدولار.
ويعاني العراق أزمة مالية خانقة منذ مطلع العام الحالي جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، وتشكل إيرادات بيع الخام 95 في المئة من نفقات الدولة. ويتوقع مراقبون أن ترتفع أسعار السلع في البلاد نحو 20 في المئة بعد خفض قيمة الدينار، وهو ما سيؤثر بصورة مباشرة على شريحة الدخل المحدود.
وتشير تقديرات وزارة التخطيط، إلى أن معدل الفقر ارتفع إلى أكثر من 30 في المئة، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا التي وضعت البلاد في أزمة مالية خانقة.
 وحذر مراقبون، من "التقية" وألغام تغريدة الصدر، فهى تقول للبرلمان والحكومة فكوا أسر البنوك. بينما بعد يومين سيقول إنه لم تنفع هذه الحيلة ويحرض اتباعه من الإرهابيين على محاصرة المصارف وحرقها بالضبط عندما اتهم الحكومة بعدم القدرة على السيطرة على المظاهرات ثم وجه بنزول عصاباته لتقتلع المتظاهرن والمحتجين من الميادين الموجودن فيها وقتل وأصاب العشرات ونجح في مسعاه.
أ.ي

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