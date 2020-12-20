نكسة اقتصادية وتعميم الفقر.. تحذيرات مخيفة بعد تخفيض قيمة الدينار

خبراء اقتصاد: ليست هذه هى الطريقة الصحيحة لإدارة البلد والمشاكل تتفاقم



تعالت التحذيرات خلال الساعات الأخيرة على كافة المستويات، من انهيار حاد ومفاجىء في العراق بعد العجز الشهرين الماضيين عن دفع الرواتب ثم تخفيض قيمة الدينار العراقي وقال خبراء اقتصاد: ليست هذه هى الطريقة التي تعالج بها الأمور.

وفي الوقت الذي طمأنت فيه الحكومة المواطنين، بشأن قرار خفض قيمة العملة الرسمية، مؤكدة أنه لن يؤثر على الطبقات التي تعتمد على السلع المحلية، فإن خبراء ومراقبين انتقدوا الخطوة ورأوا أنها ستزيد من نسب الفقر المرتفعة أصلا في بلد يشهد أسوء أزمة اقتصادية منذ عقود.



وبعد يومين من التذبذب الكبير الذي شهدته أسواق العملة المحلية العراقية، قطع البنك المركزي الشك باليقين عندما أعلن، أن سعر الصرف الجديد للعملة سيرتفع من 1190 إلى 1450 دينارا مقابل الدولار الأميركي.

وعزت وزارة المالية، القرار إلى محاولات الحكومة معالجة الأزمة الخانقة التي يشهدها العراق من جراء انخفاض أسعار النفط، وضمان حماية الاقتصاد وتحقيق الإصلاحات التي وعدت بها قبل عدة أشهر.

وأدى خفض قيمة العملة إلى زيادة احتمالات ضعف الدينار في الشارع. وارتفع السعر بالفعل إلى 1400 دينار عراقي للدولار يوم السبت من 1300 دينار عراقي الأسبوع الماضي لدى وكلاء صرف العملات.

ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة. واضطرت الدولة المصدرة للنفط إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.

وأثار القرار موجة غضب في الشارع العراقي، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دافع عن خطوة حكومته وقال إنه كان أمام خيارين "أما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح".

وتسببت مسودة مسربة لقانون موازنة الدولة لعام 2021 في إثارة ضجة في الشارع العراقي ، حين تأكدت خطط خفض قيمة الدينار.

وتضمنت المسودة الجديدة أيضا مقترحا بتقليص رواتب موظفي القطاع العام بفرض ضريبة دخل جديدة بنسبة 15 في المئة للموظفين من الدرجتي المتوسطة والعليا.

كذلك تخطط الحكومة لزيادة تعرفة الكهرباء لإجبار المواطنين على دفع المزيد في مقابل الكهرباء التي توفرها الدولة، ورفع أسعار البنزين، وفرض ضرائب على بعض السلع غير الأساسية.

ولفت الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن هذه القرارات ويضاف إليها قرار خفض قيمة العملة ستكون لها انعكاسات سلبية على المواطن والاقتصاد على حد سواء.

واضاف المشهداني في حديث لموقع "الحرة" إن "خفض قيمة العملة بنسبة 20%، فيما السوق المحلية تعتمد بنسبة 85% من احتياجاتها على السلع المستوردة، فهذا يعني أن الأسعار سترتفع بأكثر من 20%وربما إلى نحو 30%". وتابع المشهداني "يضاف لهذا كله زيادة الاستقطاعات في رواتب الموظفين، الذين يعتبرون المحرك الرئيسي للاقتصاد، سيعني بما لايقبل الشك أن رواتبهم ربما تنخفض بمقدار النصف".

وتحدث المشهداني عن "أرقام مخيفة" تواجه الطبقة الوسطى في العراق، حيث يمكن أن يؤدي قرار خفض العملة إلى تحول الكثيرين منهم إلى فقراء خلال أشهر فقط.

لافتا إلى إنه وبحسب إحصاءات وزارة التخطيط فإن نحو 40% من سكان العراق بمستوى أو تحت خط الفقر، وفي حال تطبيق الإجراءات الجديدة فهذا يعني أن الموظف الذي راتبه 500 ألف دينار فما دون سيدخل ضمن هذا الخط، وهذا يعني أن نحو 60% من سكان العراق سيكونون فقراء".

وعلق الخبير المالي صفوان قصي، للحرة، إن قرار خفض قيمة العملة سيؤثر على المصارف العامة والخاصة، وقد نشهد إفلاس بعضا من هذه المصارف.

وشدد سيؤثر الخفض على المستوردين وحركة الاستقرار الاقتصادية، وقد نشهد عملية عزوف للمستثمرين عن القدوم للبيئة المحلية بسبب انخفاض قيمة ومستوى العملة.

ووصف الخبير الاقتصادي باسم انطوان، خطوة خفض اسعار الدينار امام الدولار بالنكسة الاقتصادية، مبينا ان تلك الخطوة هي ضمن الورقة البيضاء التي اعدتها حكومة الكاظمي والتي ستضاعف عدد الفقراء بشكل فوري.

وقال انطوان، ان الورقة البيضاء التي اعلنت عنها الحكومة في وقت سابق تمت ترجمتها الى ارقام خلال موازنة 2021 وتم خفض سعر الدينار فيها بنحو 25% فضلا عن تخفيض الرواتب وزيادة الضرائب.

واضاف أنه اذا ما طبقت ما تسمى بورقة البيضاء والتي هي سوداء للمواطنين فان عدد الفقراء في العراق سيتضاعف فورا فضلا عن زيادة التضخم لنحو 30% وانهيار كبير للاقتصاد.

والحاصل وفق هذا كله ولتداعيات العاصفة الاقتصادية، فإن قرارات حكومة الكاظمي سيئة، وتعود بالعراق لآلاف السنين وحلولا مؤقتة وتسكينية وفي النهاية الجميع مقدمون على كارثة.

أ.ي