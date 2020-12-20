العراق على طريق لبنان.. تحذيرات من حرق المصارف بعد انهيار الدينار ومواطنون: حكومة الكاظمي السبب

أنباء عن تحشيد لحرق المصارف.. وبغداد في طريقها للهاوية



حمل مراقبون، حكومة الكاظمي مسؤولية تدهور الأوضاع طوال ال7 أشهر الأخيرة. فمنذ توليها مقاليد الأمور كانت هناك فرصة سانحة للاصلاح وترتيب الأوراق من جديد داخل بلد دمرته إيران.

وقالوا إن اهتراء حكومة الكاظمي وافتقادها الرؤية التامة للتحرك اقتصاديا وأمنيا وسياسيا هو ما عرض البلد لهزة عنيفة.

وكان قد حذر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، من انهيار النظام وفوضى عارمة تعم البلاد، مؤكداً الحاجة إلى "عملية قيصرية".

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، بحسب بيان صدر عن مكتبه، إنه "منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل"، مشدداَ "إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح".

وأضاف الكاظمي، إنه من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة، فإما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس"، مبيناً "تبنينا ورقة إصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة ، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والإمارات، اتخذت قرارات صعبة، وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية"!!



وأشار الكاظمي، إلى أن الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي السلطة والمال والفساد"، مؤكداً "نعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال.

وتابع قائلاً، أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض الى انتقادات عديدة، مضيفاً كان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لا يسمح لي فعل ذلك. وشدد القول ليس مسموحا أن يتردد احد ، والذي يخاف مكانه ليس في مجلس الوزراء، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية، كونها قضية تأريخية ومفصلية.

وتأتي تصريحات الكاظمي بعد اعلان البنك المركزي العراقي، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأميركي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.

وسخر معارضون من تصريحات الكاظمي، بأن دولا مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية والإمارات قامت بعمليات إصلاح جريئة. وردوا عليه أن هذه الدول لا تحكمها ميليشيات مسلحة تهرب منها الاستثمارات وينهار الاقتصاد في ظل إرهابها.

على صعيد متصل، كشف مصادر مطلعة عن تحشيد جهات سياسية (لم تسمها) للخروج في تجمعات عارمة في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة لاستهداف المصارف الحكومية والأهلية احتجاجاً على خفض قيمة الدينار والفساد في عملية بيع البنك المركزي للعملة الأجنبية. وكان البنك المركزي قد قرر في بيان خفض قيمة الدينار العراقي رسميا أمام الدولار، من 1190 ديناراً للدولار الواحد إلى 1450 ديناراً.

وتسعى الحكومة لتحقيق وفرة في الأموال، على اعتبار أنها تصرف رواتب الموظفين بالدينار العراقي بينما تتلقى إيرادات بيع النفط بالدولار.

وقالت المصادر، وفق "شفق نيوز"، مشترطة عدم ذكر اسمائها لحساسية المعلومات، إن جهات سياسية تحشد من أجل سيناريو مماثل كما حدث في لبنان، عبر مهاجمة مصارف وإضرام النيران فيها، تعبيراً عن الاحتجاج. وأضافت أن هذه الجهات ستحتج على خفض قيمة الدينار وكذلك امتعاضها من احتكار عدة أحزاب، عبر مصارف مملوكة لها، لعمليات بيع البنك المركزي للعملة الأجنبية.

وأشارت المصادر إلى أن سيناريو لبنان قد يتكرر في العراق، وتعود احتجاجات عارمة الى الشارع، ويكون المستهدف المصارف الاهلية والحكومية برمتها، مردفة بأن "هناك غلياناً في الشارع ضد انهيار سعر الدينار بشكل سريع.

وأردفت تلك المصادر إن عدة أحزاب تكسب يوميا ملايين الدولارات يوميا من عملية بيع العملة الأجنبية، وهو ما يثير سخط أحزاب منافسة قد تستغل خفض قيمة الدينار لإثارة الفوضى وحرق المصارف. وقالت المصادر إن السلطات الأمنية عمدت بالفعل إلى زج عشرات العناصر من قوات مكافحة الشغب في محيط البنك المركزي ببغداد، تزامناً مع ورود هذه المعلومات.

ويعاني العراق أزمة مالية خانقة منذ مطلع العام الحالي جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، وتشكل إيرادات بيع الخام 95 في المئة من نفقات الدولة. ويتوقع مراقبون أن ترتفع أسعار السلع في البلاد نحو 20 في المئة بعد خفض قيمة الدينار، وهو ما سيؤثر بصورة مباشرة على شريحة الدخل المحدود.

كما تشير تقديرات وزارة التخطيط، إلى أن معدل الفقر ارتفع إلى أكثر من 30 في المئة، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا التي وضعت البلاد في أزمة مالية خانقة.

وقال اقتصاديون، إن انهيار سعر الدينار بهذا الشكل لايحل الأزمة سوى نظريا لانه ليس هناك تحرك اقتصادي على الأرض يساند هذه القرارات سواء مشاريع او استثمارات أو غيرها. فالكل خائف من الاقتراب من بلد تتسيدها المليشيات.

أ.ي