نهب الأموال في مزاد بيع العملة بالعراق.. ونشطاء: مزاد العملة تسيطر عليه ثلة من رعاة الإرهاب والميليشيات

طالب نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بإيقاف نهب الأموال عن طريق مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي، مؤكدين أن ثلة من رعاة الإرهاب والميليشيات تسيطر على هذا المزاد.

من جانبها، قالت النائبة سناء الموسوي، يجب اتخاذ موقف إزاء المتلاعبين بأرزاق الفقراء وأبناء الشعب ومصير هذا البلد، مضيفة أن حكومة الكاظمي تتحمل مسؤولية ما يحدث من انهيار لسعر الدينار العراقي "المُفتعل" أمام الدولار ، وبدون مبرر حقيقي.

وأشارت إلى أن ما يترتب على ذلك من ارتفاع لسعر الغذاء والسلع، باعتبارها مسؤولة عن حماية مصالح الشعب.

وتابعت: من هنا لابد من إيقاف هذه السياسة التي يتحمل اعباءها المواطن العراقي ولا يستفيد منها الا الفاسدون والمتنفذون.

وتتمحور الفكرة الأساسية لمزاد العملة حول "بيع الدولار إلى المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي لإدارة عملية استيراد البضائع" وتصل مبيعاته من الدولار يومياً إلى حدود 180 مليون دولار، لكن شبهات عدة تطال شخصيات سياسية نافذة بالوقوف وراء تلك المصارف لإدارة عمليات فساد.

وفيما يصف متخصصون بالاقتصاد مزاد العملة بأنه "واجهة استنزاف للدولار وفرصة لبعض المصارف التي تمتلكها جهات متنفذة لتحقيق أرباح كبيرة"، تتحدث غالبية التقديرات عن أكثر من 500 مليار دينار باعها البنك المركزي في عملياته اليومية المستمرة منذ عام 2003.

وأشار نشطاء إلى أن أحزاب الفساد تسعى بأن يكون لها مشاركة مباشرة وفعلية بالبنك المركزي والجميع يعلم بأن مزاد العملة تسيطر عليه ثلة من رعاة الإرهاب والمليشيات.

وأشار النشطاء إلى أن أغلب هذه المصارف أن لم تكن جميعها تشترك في مزاد العملة الذي يقيمه البنك المركزي العراق، وبالتالي فأن الأساس الذي تقوم عليه أرباح هذه المصارف هو ما تجنيه من العملة الصعبة التي يوزعها البنك المركزي بطريقة غريبة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أدرجت العراق إلى جانب دول أخرى ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وترتكز حساسية ملف مزاد العملة بكونه المنفذ الوحيد لإخراج العملة الصعبة من البلاد، حيث يعد مرتكزاً للأمن الاقتصادي، لكن الاتهامات ضد هذا المنفذ تجاوزت غسيل الأموال بدواعي التربح، إلى أنه صار واجهة عمليات مشبوهة أخرى تصل إلى حدود تمويل الجماعات المسلحة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مزاد بيع العملة في العراق:

وقال حساب، " السيد الموسوي"، " مصارف الحرامية المسيطرة على مزاد العملة سبب موت الصناعة والزراعة في العراق من أجل ضخ الدولار للاستيراد".



وأضاف، حساب، "@Mwtnyhqy"، " أحزاب الفساد تريد تسعى بأن يكون لها مشاركة مباشرة وفعلية بالبنك المركزي والجميع يعلم بأن مزاد العملة تسيطر عليه ثلة من رعاة الإرهاب والميليشيات".



وتابع حساب، "أغصان الورد"، " مصارف الحرامية خرجت أغلبها من العراق إلى دول أخرى دون أن تحقق منفعة للدينار العراقي وقيمته التي ما زالت تحت الحد المنطقي لخامس أكبر منتج نفطي في العالم؟ وهكذا أصبح مزاد العملة النافذة الرسمية لإهدار العملة الأجنبية في البلد وللفساد المتعدد الأشكال".