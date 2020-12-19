البنتاجون يحظر التعامل مع فريق بايدن.. ومراقبون: شكوك في ولاءهم للوطن الأمريكي ومخافة تسرب معلومات حساسة لأعداء واشنطن

مراقبون: وصول بايدن للرئاسة يهدد الأمن القومي الأمريكي وملايين الأمريكيين قلقين للغاية



أكد مراقبون على أهمية الخطوة التي اتخذتها وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون تجاه فريق بايدن وذلك بحظر الاتصالات بهم أو امدادهم بإحاطات أمنية أو عسكرية. وقالوا إنها خطوة مهمة للغاية لأنها تؤكد أن هناك شكوك في بعض أفراد هذا الفريق من جهة ومخاوف تسرب معلومات حساسة لأعداء واشنطن وفي مقدمتهم الصين وإيران من جهة ثانية.

وكان قد كشف مسؤول في الفريق الانتقالي، إن مستشارين لبايدن يحاولون ترتيب انتقال سلس للسلطة من إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب قوبلوا بمقاومة من بعض المسؤولين في وزارة الدفاع "البنتاغون" لطلبات الحصول على معلومات.

ولم يبدأ الفريق الانتقالي لـ"بايدن"، في الالتقاء بمسؤولين من إدارة الرئيس ترامب سوى في أواخر الشهر الماضي، لتنسيق تسليم السلطة.

وقال يوهانس أبراهام، المدير التنفيذي لفريق بايدن الانتقالي للصحفيين عبر الهاتف، إن بعض الشخصيات السياسية التي عينها الرئيس ترامب في وزارة الدفاع توقفت في الآونة الأخيرة عن التعاون معهم، بحسب رويترز. وتابع قائلا: "لقد شعرنا بالقلق عندما علمنا هذا الأسبوع عن توقف مفاجئ في التعاون الذي كان محدودا من الأصل هناك".

وأكد القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميلر، في بيان، إن بعض الاجتماعات جرى تأجيلها، لكنها لم تلغ أو ترفض، مشيرا إلى أن الوزارة والفريق الانتقالي اتفقا على توقف مؤقت لأسبوعين خلال فترة عطلات عيد الميلاد ونهاية العام. لكن أبراهام قال إن الطرفين لم يتفقا على مثل هذا الأمر!

في سياق متصل، وبما يكشف عن اتصالات أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بكين مستعدة للتعاون مع جو بايدن حول عدة أولويات، لكنه حذّر واشنطن من تبني نزعة "مكارثية" معادية للصين!!

وعقب أشهر من المواجهة المباشرة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اكتشف الارهاب الصيني والفيروس الصيني، عبّر وانج يي عن أمله في استئناف الحوار وخلق مناخ "ثقة متبادلة" بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وقال وانغ يي خلال مداخلة عبر الفيديو مع مركز دراسات "آسيا سوسايتي" في نيويورك: "من المهم أن تعود السياسة الأميركية تجاه الصين إلى الموضوعية والصواب في أسرع وقت ممكن".

وشدد على أن الصين ترى "إمكانية تعاون" حول عدة أولويات مع إدارة بايدن المستقبلية، ومن بينها الأزمة الاقتصادية والتغير المناخي. وأضاف: "نأمل التمكن من توسيع التعاون، وإدارة اختلافاتنا عبر الحوار".

وكان قد انخرطت إدارة الرئيس ترامب في حرب تجارية وسياسية مع الصين، معتبرة أن عقودا من الحوار مع بكين لم تثمر عن نتائج في صالح الولايات المتحدة وهو حقيقي مائة في المائة.

ومن بين من تصدر المواجهة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي ألغى برامج تبادل ثقافي تمولها الصين، وشدد شروط منح التأشيرات لمواطنيها. واعتبر بومبيو أن ما يجري صراع بين "الحرية" و"الطغيان"، ودعا الجامعات الأميركية إلى الحذر من الطلبة الصينيين.

وقال وزير الخارجية الصيني "إننا نشهد مكارثية متجددة تهدد التبادلات الدولية العادية"، في إشارة إلى حملة ملاحقة الشيوعيين في الولايات المتحدة التي قادها السيناتور الجمهوري جو ماكارثي عقب الحرب العالمية الثانية.

وربط مراقبون، بين قيام وزارة الدفاع الأمريكية بحظر التعامل مع فريق بايدن والاتصالات من جانب الصين وأعداء أمريكا.

ا. ي