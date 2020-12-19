ميليشيات بالعراق تصدر قوائم جديدة بأسماء نشطاء.. ومغردون يطالبون بإثارة موضوع الاغتيالات بمجلس الأمن الدولي

توقع مغردون عراقيون على موقع التدوين المصغر "تويتر"، تصاعد عمليات الاغتيال التي تستهدف الناشطين المدنيين في العراق خلال الفترة المقبلة.

وكشف سياسيون، عن أن الميليشيات الموالية لإيران في العراق، أصدرت قوائم اغتيال جديدة بأسماء ناشطين بارزين في التظاهرات، لاغتيالهم.

وأكد مغردون أنه لا بد من إثارة موضوع الاغتيالات للناشطين العراقيين في مجلس الأمن الدولي وتشكيل هيئة تحقيق لبيان الميليشيات المتورطة في الاغتيالات وإنزال أقصى العقوبات بحق هؤلاء المجرمين وقادتهم مهما كانت طائفتهم.

وأشاروا إلى أن مجلس الأمن الدولي لا يراعي طائفة على حساب الأخرى كما هو الحال في العراق، حيث يخشى البعض حساب الميليشيات الموالية لإيران.

وأكد نشطاء أن قوائم جديدة للاختطاف والقتل ظهرت بعد أحداث مدينة الناصرية، في إشارة إلى الهجوم الذي شنّه نهاية الشهر الماضي، مسلّحون يتبعون رجل الدين مقتدى الصدر، وأسفر عن مقتل وجرح عشرات المحتجين.

وأضافوا أن قاتل الناشط صلاح العراقي يسير الآن بحرية في بغداد ولا يوجد من يحاسبه، لافتين إلى أن هناك "دعوات بين الناشطين لحمل السلاح".

وأكد مغردون، أنعدد الناشطين المدنيين المُغتالين منذ شهر آب الماضي ارتفع إلى 19 ناشطاً، مع بلوغ عدد محاولات الاغتيال 29 محاولة، فضلاً عن خطف 7 ناشطين.

وأشاروا إلى أن ذلك ما دفع أكثر من 200 ناشط ومدوّن وصحافي، من المحسوبين على الخطاب المدني العراقي، إلى مغادرة مدنهم نحو إقليم كردستان العراق أو تركيا ولبنان، لاعتبارات تتعلق بسهولة دخول حَمَلَة جوازات السفر العراقية إلى كلا البلدين.

وأكد نشطاء، أن الميليشيات الإرهابية الطائفية العميلة لإيران في العراق هي التي تقوم بهذه الاغتيالات في العراق وفي كل مكان لأن هذه هي ثقافة إيرانية خبيثة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي موقع التدوين المصغر "تويتر"، على اغتيالات النشطاء والمتظاهرين في العراق:

وقال حساب، "Karim aziz"، " الاغتيالات ما زالت مستمرة بجهود الأحزاب الطاغية التكفيرية السلطوية تمارس القتل وبأبشع صوره أي ظهرة لنا دواعش جديده محميه من بعض الأحزاب الداعشية، العراق أصبح بلد الجريمة".



وأضاف، حساب، " ابن الرافدين"، " هنا ذابت بلاد اسمها كان العراق. صحيح عبر هذا الشاعر فنحن لا نشعر بأننا في دوله وبها حق المواطنة فالدينار انهار أمام الدولار القتل الاغتيالات الخطف السرقات تهريب النفط ونهب المال العام جوازك أخر جواز بالعالم، مصانع متوقفة، الزراعة متدهورة، التعليم فاشل".



وتابع حساب، " Dr. Reyadh Al Kabban"، " وجوب إثارة موضوع الاغتيالات للناشطين العراقيين في مجلس الأمن الدولي وتشكيل هيئة تحقيق لبيان الميليشيات المتورطة في الاغتيالات وإنزال أقصى العقوبات بحق هؤلاء المجرمون وقادتهم مهما كانت طائفتهم لأن مجلس الأمن لا يراعي طائفة على حساب الأخرى كما هو الحال في العراق.



وذكر حساب، " الإعلامي جمعه الحمداني"، " ما يحصل في العراق من مسلسل الاغتيالات هو تغير في الايدلوجية المشعة حيث أصبحت أفاعي رمليه تلدغ ويصعب مشاهدتها لكننا نعلمها أفعى اليوم الأحزاب غيرة من مسلسل القتل لديها وأصبح الكاتم واليوكن والفور ويل هم أداة للتصفية الجسدية لأي معارض أو ناشط يتكلم ضد هذه الأحزاب المنطوية".