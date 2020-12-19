حسم الصراع لصالحه في رعاية الكاظمي.. نوري المالكي يشق طريقه للسلطة من جديد بالسيطرة التامة على حزب الدعوة

خبراء: المالكي لم يتنفس الصعداء طيلة العامين الماضيين ولم يعد للأضواء بقوة ثانية إلا بعد مجىء الكاظمي



في خطوة عدها مراقبون، تمهد طريقه للسلطة من جديد بعد مجازر ومذابح وفساد على مدار 17 سنة قضى منها 8 سنوات في السلطة. سيطر نوري المالكي تماما على حزب الدعوة الفاسد في العراق بعد إعلان غريمه السابق حيدر العبادي استقالته.

ويرى خبراء، أن الانتعاشة السياسية التي يحياها نوري المالكي رغم الملف المثقل بالفساد والإجرام والمجازر. تعود الى أن الكاظمي أعاد فتح الأبواب أمامه من جديد واستقبله ويشاروه ويحضر اجتماعات رسمية.



وكان أن نفّذ رئيس الوزراء الأسبق في العراق نوري المالكي، المتهم في جرائم حرب وفساد وسقوط الموصل ومجزرة سبايكر، آخر خطوات الاستيلاء التام على "حزب الدعوة" بعد صراعات خفية شرسة انتهت إلى إمساكه بجميع مفاصل هذه المؤسسة السياسية ذات الطابع السرّي في الأداء. وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي استقالته من جميع المناصب القيادية في حزب الدعوة.

وحرص العبادي لدى إعلان النبأ لوسائل الإعلام، أن يوحي بأن أجواء “الدعوة” لم تعد ودية بسبب سياسات المالكي عندما دعا إلى "مراجعة نقدية لتجربة الحزب وتجديد قيادته وضخ الدماء الجديدة في مفاصله".

وبالرغم من أن استقالة العبادي، في هذا التوقيت لم تعد لها أيّ قيمة سياسية إلا أنها ذكرت أوساط المراقبين بالصراع المرير بين رئيسي الحكومة السابقين.

واقترب العبادي كثيرا من إعلان استقالته قبيل انتخابات العام 2018، عندما كان رئيسا للوزراء، بسبب المالكي أيضا، الذي قاد ضده حملة سياسية وإعلامية شعواء من منطلق تدمير خطواته وسيطرته.لكنّ العبادي تراجع في آخر لحظة، خشية أن يقود حزب الدعوة ضده عملية تصويت عقابي.



والحقيقة أن الحزب ليست له شعبية تذكر حتى يستخدمها في مكافأة أو معاقبة أيّ من أعضائه وقادته، إنما هو أقرب "للمنظمة السرية الارهابية" التي تتعمد تقليل عدد أعضائها ليتسنى لها استخراج الفاعلية القصوى منهم وفق تقرير لجريدة العرب. واتفق كثيرون على أن العبادي توهم قوة حزب الدعوة في حينها وأراد أن يبقى في كنفه خلال الانتخابات، وهو ما قاده إلى تحقيق نتائج مخيبة خلال الاقتراع، وضعته في المركز الثالث ضمن الفائزين الشيعة، بالرغم من أنه كان رئيسا للوزراء.

وكشفت مصادر مطلعة، إن المالكي سئم من انتقادات أحد أعضاء الحزب المقربين من العبادي، خصوصا رجل الدين الشيعي مهند الساعدي. ووجّه الساعدي انتقادات جريئة المالكي، ويشير إليه بالتصلب وقيادة الشيعة في العراق إلى مواجهة دموية وحثهم المستمر على تنفيذ التوجيهات الإيرانية. والأسبوع الماضي قام المالكي بصفته أمينا عاما لحزب الدعوة بفصل الداعية مهند الساعدي من الحزب، وهو ما صنع موجة من المعارضة الداخلية في أربع محافظات عراقية.

وأوضحت المصادر أن عددا من أعضاء حزب الدعوة في البصرة وميسان وذي قار وكربلاء قدموا استقالاتهم اعتراضا على سلوك المالكي، ولاسيما قرار فصل الساعدي، موضحة أن التوتر بين المالكي وهؤلاء الأعضاء يعود إلى سنين خلت، ولاسيما خلال المؤتمر العام الأخير في يوليو 2019.

وكشفت المصادر، إن قرار العبادي بالاستقالة من حزب الدعوة كان ذروة الانفجار الداخلي ضد المالكي، الذي يواجه اعتراضا من قيادات بارزة عديدة داخل الحزب حاليا، أبرزها عبدالحليم الزهيري رجل الدين المؤثر للغاية في كواليس المشهد السياسي. كذلك يواجه المالكي اعتراضا شديدا من حليفه وكاتم أسراره طارق نجم، وهو رجل المفاوضات الأول في حزب الدعوة، ويحظى بتقدير بالغ في الأوساط السياسية الشيعية ما يفتح أمامه الأبواب المغلقة.

وتقول المصادر إن نجم غاضب بشدة من التوجه العائلي الذي ينتهجه المالكي في قيادة حزب الدعوة، مؤكدة أنه رفض مؤخرا تلبية دعوة الأمين العام للحزب إلى اجتماع طارئ. وبالرغم من أن حزب الدعوة لا يقف على أيّ شعبية محترمة، إلا أن شبكته ضمن الدولة العميقة توفر له ما يحتاجه من غطاء مالي وسياسي كي يبقى حاضرا في الساحة الشيعية.

وشدد خبراء، على أن نوري المالكي حسم على ما يبدو الصراع على تركة حزب الدعوة في مؤسسات الدعوة، قبيل بدء التحضير للانتخابات العامة الجديدة المقررة صيف العام المقبل.

ويرى مراقبون، على اتصال بحزب الدعوة الشيطاني الفاسد في العراق والذي خرج منه كل رؤساء وزارات الفساد والدمار داخل العراق أن استقالة حيدر العبادي وغضب طارق نجم واقالة الساعدي وغيرها من التحركات التي يقوم بها تؤكد هيمنته على حزب الدعوة والاستعداد للخروج منه مجددا نحو رئاسة الحكومة خلال الفترة القادمة.

أ.ي