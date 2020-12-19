الصراع السياسي في الانتخابات المبكرة.. ونشطاء: العراق يشهد صراعا قوميا وطائفيا والانتخابات لا تعطي شيئا

حذّر مراقبون، من احتمال انتقال محافظات الجنوب إلى نوع جديد من الصراع بين الأطراف السياسية، حيث اعتبروا أن هذه القوى ستحاول في الأشهر المقبلة الحصول على أكبر قدر من المكاسب، التي يُمكن أن تمنحها حظوظاً أكبر في الانتخابات المبكرة المقررة في 6 حزيران المقبل.

يأتي ذلك بعد التراجع الواضح للتظاهرات في محافظات الجنوب، نتيجة للقمع الحكومي وعمليات القتل والخطف والتهديد، التي تعرّض لها الناشطون بالتظاهرات من قبل مليشيات مسلّحة، بعضها مرتبط بقوى سياسية.

وقال محللون، إن بعض القوى السياسية والمليشيات كانت منشغلة طيلة الأشهر الماضية بكيفية التخلص من الحراك الاحتجاجي، الذي تمكن من تغيير الحكومة ومفوضية الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات في فترة وجيزة.

وأوضحوا أن تنسيق هذه الجهات مع الحكومة لفضّ التظاهرات، وآخرها في ساحة الحبوبي في الناصرية ـ ذي قار، ونجاحها في ذلك، سيجعلانها تفكر بالخطوة اللاحقة، المتمثلة في آليات السيطرة على محافظات الجنوب، لتزيد من حظوظها في الانتخابات المقبلة.

وأشار النشطاء، إلى أن ما يحدث في العراق صراع أجيال كفرت بكل وجه سياسي، وأن الصراع الطائفي والقومي هو بالأساس صراع سياسي بين بعض القيادات، وأن استقرار العراق وسط بحر متلاطم إقليميا ودوليا يحتاج وقت.

وأكد نشطاء أن الانتخابات المقبلة في العراق كسابقاتها لا تعطي شيء جديد ويبقى العراق يعيش في صراع سياسي وتأخير تشكيل حكومته ما لم نرمم أساس العملية السياسية وإعادة النظر في الدستور من خلال نوع النظام الملائم للعراق.

وأشار النشطاء إلى أن النظام البرلماني نظام فاشل ولن يرتقي في العراق أبداً وما هو إلا نظام صراع سياسي بين كُتل تبحث عن مصالحها وضحية هذا الصراع الشعب.

وأوضحوا أن الصراع بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والكتل السياسية من أجل الانتخابات المقبلة وكلٍ منهم يعرقل عمل الأخر في سبيل الإطاحة به، وخير دليل أزمة الرواتب.

وأوضح مراقبون، أنه لا يوجد في العراق صراع سياسي، حيث أن الصراع السياسي صحي للوطن، بل هناك صراع مصالح وهذا ما يدمر البلد.

وأكد سياسيون، أن الكاظمي لن يستطيع أن يدخل في صراع مباشر من القوى السياسية في العراق لأسباب واضحة, أنه غير مرشح من قبل الشعب والكتل السياسية تعتبر نفسها صاحب حق ومرشحين من الشعب.

وأشاروا إلى أن الكاظمي شخص بلا كتلة وليس له تمثيل برلماني، فهناك عرف سياسي ونظام، ولأنه جاء في مرحلة انتقالية فلن يتعامل مع القضايا الكبيرة.



ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الصراع السياسي في الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق:

وقال حساب، "@S3AD_MFH"، " ما يحدث في العراق صراع أجيال كفرت بكل وجه سياسي".



وأضاف، حساب، "@mostafa90017576"، " الصراع الطائفي والقومي هو بالأساس صراع سياسي بين بعض القيادات. وأغلبه إعلامي لتحشيد جمهور كل طائفة لمن يقول بانه يمثلها، استقرار العراق وسط بحر متلاطم إقليميا ودوليا يحتاج وقت"..



وتابع، " نعيم الهاشمي الخفاجي"، " العراق يشهد صراع قومي وطائفي منذ ولادته عام ١٩٢١ راح أعطيك بعد ثلاث سنين من الآن إذا استقر العراق اطلع ما افهم، دعوات سيد عمار لا تجدي نفعا ولا دعوات غيرة من ساسة الشيعة الآخرون".



وذكر حساب، " mahdi albatat"، " الانتخابات المقبلة في العراق كسابقاتها لا تعطي شيء جديد ويبقى العراق يعيش في صراع سياسي وتأخير تشكيل حكومته ما لم نرمم أساس العملية السياسية وإعادة النظر في الدستور من خلال نوع النظام الملائم للعراق".



وقال حساب، "@M_Al_Yasiri"، " دائماً نقول إن النظام البرلماني نظام فاشل ولن يرتقي في العراق أبداً وما هو إلا نظام صراع سياسي بين كُتل تبحث عن مصالحها وضحية هذا الصراع الشعب، الآن الصراع بين الكاظمي والكتل السياسية من أجل الانتخابات المقبلة وكلٍ منهم يعرقل عمل الأخر في سبيل الإطاحة به، وخير دليل الرواتب".