النازحون العراقيون.. نشطاء: حكومة الكاظمي تغلق المخيمات قسرا وتترك النازحين يواجهون المجهول

هاجم نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، حكومة مصطفى الكاظمي بعد قيامها بإغلاق المخيمات قسرا للبحث عن إنجازات وهمية وترك النازحين العراقيين يواجهون المجهول.

ووجه نشطاء اتهامات لوزارة الهجرة التي تغلق المخيمات دون توفير البديل للنازحين وتركهم للمجهول، حيث أن منازلهم دمرت في الحرب ضد داعش الإرهابي.

وأكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن عدد النازحين يقدر بعشرات الآلاف، فيما غالبية مساكنهم الأصلية مدمرة بفعل الحرب التي قادتها القوات الحكومية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي ، ولم تتمكن السلطات من إعادة ترميمها، وهو ما خلق حالة نزوح جديدة، تتمثل بالخروج من المخيمات نحو المجهول.

وأشار مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون، إلى أنّ "هناك أكثر من عشرة مخيمات جرى إغلاقها قسراً خلال الفترة الماضية، وهي عملية متسرعة من قبل الحكومة العراقية التي تريد أن تحصد إنجازات وهمية.

وأضاف، أن هذه الإنجازات على حساب العراقيين، بعدما فشلت حكومات حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، من حسم ملف النازحين بما يخدم المتضررين منه.

وأشار إلى أنّه لا يوجد ما يمكن أن يساعد النازحين على العودة إلى مناطقهم، لا سيما أنّ بعضها مدمر وبعضها الآخر بات بلا معالم، والأخطر هو ملف الصراعات والخلافات بين عشائر معينة وعائلات نازحة، إذ تمنع العشائر النازحين من العودة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتتال جديد يؤدي إلى مقتل أبرياء.

وأكد نشطاء، أن ميليشيات إيران الطائفية تتحكم في العراق، حيث أن هناك مئات الألاف من النازحين العراقيين أطفال ونساء شردوا من مدنهم ومنازلهم يعيشون في مخيمات في الصحراء منذ سنين؛ لا لذنب اقترفوه إلا أنهم مسلمين سنة.

وكان رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، قد وجه شخصياً، بإغلاق مخيمات النازحين، في بادرة لإنهاء الملف الذي لم تتمكن حكومتا حيدر العبادي وعادل عبد المهدي، من إقفاله.

وحظي هذا القرار بمباركة غالبية القوى السياسية التي تمتلك فصائل مسلحة تسيطر على المدن المستعادة من تنظيم "داعش" الإرهابي.

لكنّ سياسيين ومنظمات حقوقية وإنسانية حذرت من هذا الإغلاق، ومنها منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي اعتبرت في بيان أنّ عمليات إغلاق مخيمات النازحين في العراق من دون إعطاء مهل كافية، تؤدي ببعض سكان هذه المخيّمات إلى "التشرد والفقر".

وأشارت إلى أنّ "على السلطات إعطاء حرية التنقل لسكان المخيمات التي كانت أحياناً بمثابة سجون في الهواء الطلق".

وتابعت أنّه "ينبغي ألاّ تُجبِر السلطات سكان المخيمات على الخروج من دون أن تكفل أولاً سبل بديلة للحصول على المأوى والغذاء والماء والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية في بيئة تتسم بالأمن والسلامة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة إدماج العائلات التي قضت سنوات في المخيمات في المجتمع العراقي لتتمكن من بدء حياة طبيعية هي خطوة إيجابية.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على ملف النازحين العراقيين:

وقال حساب، "@zodil2"، " ساعدت السعودية النازحين العراقيين بـ500 مليون دولار أمريكي ووفرت لهم الأغذية والأدوية والمخيمات".



وأضاف، حساب، "@saif0aldeen"، " هل تعلم أن النازحين العراقيين من أهل السنة الذين يصل عددهم إلى الملايين لا يتلقون أي دعم أو إغاثة من أحد ؟ ولا يسلط الإعلام أي ضوء عليهم ؟ على عكس النازحين السوريين الذين تلقوا دعما من العالم كله (وان كان يرجى اكثر من ذلك وهو مقصرون في الدعم)".



وتابع حساب، "@kmalamer1"، " مئات الألاف من النازحين العراقيين أطفال ونساء شردوا من مدنهم ومنازلهم يعيشون في مخيمات في الصحراء منذ سنين؛ لا لذنب اقترفوه إلا أنهم مسلمين سنة ؛ مليشيات إيران الطائفية تتحكم في العراق٠٠٠".