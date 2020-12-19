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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 19 كانون الأول 2020 02:53 م

بومبيو: الصين تعيق عمل منظمة الصحة العالمية ولقاحها غير فعال

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اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سلطات الصين بعرقلة عمل منظمة الصحة العالمية، وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن تأكيد فعالية اللقاحات الصينية ضد كورونا.
وقال بومبيو: "يواصل الحزب الشيوعي الصيني، نشر معلومات مضللة حول الفيروس (كورونا)، والتدخل في تحقيق منظمة الصحة العالمية حول مصدر الفيروس وسبب انتشاره. وتروج الصين للقاحات التي تفتقر إلى بيانات حول الآمان والفعالية بسبب التجاهل التام للشفافية والمسؤولية تجاه التجارب والاختبارات الهامة".
وشدد بومبيو، على أن "هذه التصرفات تعرض المواطنين الصينيين، والعالم أجمع للخطر".

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