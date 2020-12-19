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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 19 كانون الأول 2020 02:51 م

مغردون يوجهون رسالة نارية للكاظمي: أنت أسوأ رئيس وزراء في تاريخ العراق ووجودك أصبح مأساة للعراقيين

الكاظمي

وجه مغردون عراقيون رسالة نارية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قائلين: عندما أتيت لرئاسة لوزراء كنا نظن فيك لخير لشعبك لكن بعد ما يقارب سنه على استلامك للمنصب تبين لنا أنك أسوأ رئيس وزراء في تاريخ العراق.

وأضاف، المغردون، وجودك يا كاظمي أصبح مأساة للعراقيين وللفقراء فلم يسبق للمواطن الفقير أن تنقطع عنه الحصة التموينية إلا في ظل حكمك فالمواطن الفقير لم يستلم السكر منذ ووصولك لليوم.

من جانبه، قال النائب، مازن الفيلي، إن بنود موازنة 2021 المسربة، مبيناً أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هربت من محاسبة الفاسدين وتوجهت نحو استقطاع رواتب الموظفين فقط.

وأشار إلى أن الإصلاحات المالية يجب أن تكون من خلال مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ومعالجة الهدر بالمال العام وليس على حساب المواطن البسيط وزيادة معاناته.

وسخر مغردي مواقع التواصل الاجتماعي من كاريزما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأخطائه الإملائية أثناء زيارته إلى تركيا.

من جانبه، قال الصحفي أحمد عبد السادة، كنتُ أتصور أن الكاظمي لا يعرف القراءة والنطق السليم بسبب الارتباك، لكن كتابته أدناه تؤكد جهله المطلق باللغة العربية، فهو لا يفرق بين المذكّر والمؤنث، إذ يقول "بأثرهم التي" والصحيح "بأثرهم الذي" ويقول "أحد هؤلاء كبار" والصحيح أحد هؤلاء الكبار".

كما شهدت تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي، سخرية كبيرة من الأخطاء التي كتبها الكاظمي عند قبر مؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك، قائلة "يبدو أنه يلفظ الكلمات كما يكتبها".

وتساءل المغردون ماذا تنتظرون يا عراقيين على الكاظمي؟، لقد هبط الدينار أمام الدولار، وفي الأسابيع القادمة سوف لا تستطيعون شراء كيلو رز، فتحركوا ضد هذه الحكومة الفاسدة.

وتساءل المغردون، سيادة الرئيس الكاظمي هل أنت مقتنع بما تفعل؟ وهل قوت الناس وأرزاقهم أصبحت آخر همك؟.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي موقع التدوين المصغر "تويتر"، على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي:

وقال حساب، " حيدر الجبوري"، " عندما أتيت لرئاسة لوزراء كنا نظن فيك لخير لشعبك لكن بعد ما يقارب سنة على استلامك للمنصب تبين لنا أنك أسوء رئيس وزراء في تاريخ العراق ووجودك أصبح مأساة للعراق وللفقراء فلم يسبق للمواطن الفقير ان تنقطع عنه الحصه لتموينيه الا في ضل حكمك فالمواطن الفقير لم يستلم السكر منذ ووصولك لليوم".


وأضاف، حساب، " تبـٱڪ"، " نعم هم يتعمدون بافتعال هذه الأمور كقطع الحصة التموينية واستقطاع الراتب كي ينشغل الشعب عنهم وعن الثورة ضدهم وتصبح أبسط مطالبهم هي حقوقهم ك الراتب والحصة".


وتابع حساب، " العقيد"، " هل لازلتم تترجون خير فيه ؟ انتظروا الأسابيع القادمة سوف لا تستطيعون من شراء كيلو رز بسبب عمل الحكومة على هبوط قيمة الدينار مقابل الدولار العجيب كل الحكومات تعمل على رفع عملتها الوطنية الا الحكومة العراقية  علما أن سعر النفط الآن 52دولار وقريبا سيكون 80 دولار، ماذا تنتظرون يا شعب؟".


وذكر حساب، "العراقي"، " سيادة الرئيس هل أنت مقتنع بما تفعل؟ وهل قوت الناس وأرزاقهم أصبحت آخر همك؟".


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