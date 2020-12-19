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السبت, 19 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 19 كانون الأول 2020 02:45 م

بالصور.. القوات الأمنية تكثف تواجدها أمام عدة دوائر حكومية وسط بغداد

تكثيف أمني

كثفت القوات الأمنية بكثافة وسط العاصمة الاتحادية بغداد، في إجراء لم يعلن عن السبب ورائه. 

المكتب الإعلامي لآمرية قوات حفظ القانون، ذكرت في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، اليوم السبت (19 كانون الأول 2020)، أنه "وبهمة عالية انتشرت وحداتنا في ساحة الفردوس وأمام مبنى وزارة الكهرباء ونقابة المهندسين العراقيين وأمام بناية البنك المركزي العراقي".  

وتتخوف الأجهزة الأمنية من احتمال اندلاع تظاهرات جديدة، لاسيما عقب انتشار مسودة قانون موازنة البلاد لعام 2021، والتي تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، فضلاً عن ارتفاع ملحوظ بسعر صرف الدولار.  

ويرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، تقف وراءه الحكومة، من أجل توفير أكبر قدر ممكن من السيولة المالية، لتأمين الرواتب، وسط الأزمة المالية التي يعاني منها العراق.  

وتواجه الحكومة العراقية أزمة مالية خانقة يصعب معها دفع رواتب موظفي الدولة دون ارتفاع الديون، حيث تعاني الحكومة من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون، بعد أن تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام، وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار اسعار النفط العالمية وانتشار جائحة كورونا.   

وقضى نحو 600 شخص في العراق في أعمال عنف على صلة بالاحتجاجات، من دون محاسبة فعلية للمسؤولين. 





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أخر تعديل: السبت، 19 كانون الأول 2020 02:56 م
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