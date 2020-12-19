في ذكرى ما يعرف بـ "الربيع العربي".. نشطاء: إنه الدمار العربي الذي فاقم الأزمات في المنطقة العربية

هاجم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذكرى العاشرة لما يسمى "الربيع العربي"، مؤكدين أنه الدمار العربي الذي فاقم الأزمات في المنطقة العربية.

وأشار النشطاء، إلى أن هدف ما يسمى "الربيع العربي" هو الفوضى ونزع الأمان وتدمير دول عربية بجيوشها وثرواتها، لكن إرادة الشعوب الحقيقية أجهضت هذا المخطط.

من جانبه، قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، بينما تمر على العالم العربي الذكرى العاشرة لما يُعرف بالربيع العربي، من الواضح أن الرؤية العربية الغالبة لمآلات العقد الدموي تختلف عن التقييم الغربي. فالحروب الأهلية والأرواح التي أزهقت خلال سنوات الضياع هذه، وغياب المشروع التنموي، هو ما ارتسم في ذاكرتنا العربية.



وأضاف: سيُكتب الكثير حول ما يعرف بالربيع العربي، وفي تقديري فإن الأهم هو تقييمنا العربي لهذا العقد الصعب، وإخفاقاته على أرض الواقع للشعوب، وسيكون حكم التاريخ عسيراً وبالغ القسوة، من حيث خسائرنا البشرية والمعنوية والمادية والاقتتال الدموي الممتد في أكثر من دولة عربية.



وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، كان هناك نوع من التعامل الساذج مع الربيع العربي في بداياته، وسرعان ما انكشف غول الآيديولوجيا والعنف وغياب المشروع التنموي. وبانقضاء العام الأول أدركنا حجم التهديد تجاه الدولة الوطنية ومؤسساتها ونسيج العديد من مجتمعاتنا العربية. ثمنٌ عسير لا يبرر الآراء المنافية لهذا الواقع.

وتابع قرقاش، في سلسلة تغريداته: وفي المحصلة، لا توجد وصفة سحرية لعلاج تراكم الأزمات التي شهدتها بعض الدول. وغني عن البيان أن مسار الربيع العربي فاقم الأزمات والتحديات وبلا رؤية أو علاج. وقال: العبرة، بعد العقد الدموي الضائع، الرهان على دولة المؤسسات والقانون، الراسخة والرؤية التنموية التي تضع المواطن نصب عينيها.

وأكد نشطاء، أنه لم يكن ربيعا عربيا بل خريفا عربيا سقطت معه كل الصفات الحسنة والأخلاق الحميدة، وكان مخططا شيطانيا استغلته جماعة الإخوان الإرهابية للسيطرة على الدولة العربية.

وأشار النشطاء إلى أنه مخطط قطري ومولته لتدمير الشعوب العربية، ومن جهة أخرى وقفت دول مع شعوبها لوقف هذا الدمار، الذي كبد قطر ملايين المليارات..

وأوضح النشطاء، أنه سوف يقترن اسم نظام الحمدين الإرهابي في الدوحة بهذا الحريق الذي دمر الحرث والنسل، ونتمنى أن تصير الثورة في قطر لكي يعرفوا مأساة الدول التي صار فيها ثورات.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على ما يسمى الربيع العربي:

وقال حساب، "moataz"، "معالي الوزير ،، لقد كان خريفاً عربياً ،، فسقطت معه أوراق الأخلاق والصفات العربية الحسنة، وغلب عليه الطابع الشيطاني لجماعة الإخوان الإرهابية".



وأضاف، حساب، "Al-Kaabi bin Saifan"، " ثورة دعمتها قطر ومولتها لتدمير الشعوب العربيه ، ومن جهة أخرى وقفت دول مع شعوبها لوقف هذا الدمار، الذي كبد قطر ملايين المليارات..".



وتابع حساب، " ناصر الغامدي"، " لقد دمروا الذي استطاعوا تدميره ولولا توفيق الله ثم وقفة الدول الواعية والمتآزرة.. لتم تدمير العالم العربي قاطبة.. حفظ الله العقلاء وجعلهم شوكة في حلوق الطامعين والمخربين".



وذكر حساب، " مصري"، " هناك دول دمرت بالكامل و تحتاج لعقود ومئات المليارات من الدولارات لتعود فقط لما كانت عليه قبل ذلك الربيع المزعوم".



وأضاف، حساب، "doha"، " إنها فتره الإجرام القطري ولن تدوم هذه الفترة كثيرا وسيرد الله كيد تميم وعصابته".