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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 19 كانون الأول 2020 11:47 ص

هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر تضرب شمال العراق بالقرب من مدينة أربيل

زلزال
أعلنت وزارة النقل ، عن تسجيل هزة أرضية جنوب شرقي محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم جنوب شرقي أربيل في كردستان العراق".
وأضاف البيان: "الهزة سجلت في مساء اليوم، وبلغت قوتها 3.3 درجة في مدينة ألتون كوبري، وتبعد 43 كلم جنوب شرق المدينة"، مشيرا إلى أن "سكان المدينة والمناطق المجاورة شعروا بها".
ولم يتطرق البيان لوقوع أي ضحايا بالأرواح أو خسائر بالممتلكات جراء الهزة.
ودعت الهيئة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

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