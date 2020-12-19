بالفيديو ..غضب واسع في العراق بعد انتشار صور الإرهابيين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس داخل البرلمان

أظهرت لقطات مصورة انتشار صور الإرهابيين الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، داخل البرلمان .

وتبيّن اللقطات التي تضمنها مقطع فيديو قصير، تعليق صور سليماني والمهندس في مكانين داخل قاعة رئيسية لمجلس النواب ، الأول أمام المنصة التي تجلس عليها رئاسة البرلمان، والثاني على الجدران المقابلة للمنصة.



وذكرت هذه الحسابات، أن تعليق الصور يأتي في إطار الاستعدادات لإقامة حفل تأبيني، اليوم السبت، داخل البرلمان العراقي بمناسبة مرور عام على مقتل سليماني والمهندس.



وأثار المقطع المصور، رفضا على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما طالبت أحزاب وقوى مناوئة لإيران بضرورة إنهاء تلك المظاهر التي تظهر العراق كأنه جزء من إيران، وهذا غير موجود في العلاقات الدولية، وطبيعة التعاون بين الدول الأخرى الذي يتم من خلال القنوات الرسمية.



وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.





