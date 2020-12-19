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السبت, 19 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 19 كانون الأول 2020 10:51 ص

بومبيو: روسيا تقف وراء الهجمات الإلكترونية المخربة التى استهدفت الولايات المتحدة والعالم

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن روسيا تقف وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكومية أمريكية عدة وأهدافا في كل أنحاء العالم أيضا.
وقال بومبيو لبرنامج ”ذي مارك ليفين شو“ الجمعة: ”كانت هناك جهود كبيرة لاستخدام جزء من برنامج معلوماتي لطرف ثالث لدس رمز أساسي داخل أنظمة الحكومة الأمريكية.. الآن يمكننا أن نقول بشكل واضح جدا إن الروس يقفون وراء ذلك الهجوم“.

وكان بومبيو قد أشار الاثنين إلى تورط موسكو في هذه الهجمات، مؤكدا أن الحكومة الروسية قامت بمحاولات متكررة لاختراق شبكات الحكومة الأمريكية.

وذكرت مجموعة مايكروسوفت الخميس أنها أبلغت أكثر من أربعين عميلا استهدفوا بالبرامج الضارة التي يقول خبراء الأمن إنها قد تسمح للمهاجمين بالوصول بلا قيد إلى الأنظمة الحكومية الرئيسية وشبكات الطاقة الكهربائية والمرافق الأخرى.
وأكد رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث، في منشور على مدونة، أن نحو ثمانين بالمئة من العملاء المتضررين موجودون في الولايات المتحدة، إلى جانب آخرين في بلجيكا وبريطانيا وكندا وإسرائيل والمكسيك وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة.


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