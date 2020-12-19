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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 19 كانون الأول 2020 10:47 ص

هل ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة ؟

محمد صلاح
أجرت صحيفة ”أس“ الإسبانية حوارا مع النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول نشرته في عددها الصادر اليوم السبت، وتحدث من خلاله عن الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف عام 2018 من طرف سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد.
وقال محمد صلاح حول قضية الإصابة التي خلفت جدلا واسعا وبسببها تمت مهاجمة عميد ريال مدريد والمنتخب الإسباني: ”قضية راموس أغلقت منذ فترة طويلة، والإصابة جعلتني أقوى“.
وشكلت الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح في النهائي من طرف سيرجيو راموس في كتفه منعطفا في اللقاء، حيث لم يكمل النجم المصري اللقاء الذي انتهى لفائدة ريال مدريد 3/1 وتوج بلقبه الثالث عشر في المسابقة.

ورفض محمد صلاح الحديث عن الفريق الذي يفضل الانتقال لصفوفه في إسبانيا وقال حول مستقبله في ليفربول: ”من الصعب معرفة المدة التي سأستمر فيها في ليفربول“.
وعن قطبي إسبانيا والانتقال لأحدهما قال: ”ربما، لا تعرف المستقبل“.
كما تحدثت عن أتلتيكو مدريد الذي كان سببا في إقصاء ليفربول الموسم الماضي من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا وقال: ”أنا لا أشاهد اللقاءات كما لو كانت لقاءات إعادة“.
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