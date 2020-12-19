الإطاحة بعصابة لتجارة المخدرات في آم قصر غربي البصرة

ألقت قوة امنية مشتركة القبض على عصابة اجرامية لتجارة و ترويج المخدرات مكونه من سبعة متهمين في ناحية ام قصر غربي البصرة .
وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان ان قوة من مركز شرطة ام قصر بالاشتراك مع شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في ام قصر اطاحت بعصابة اجرامية لتجارة و ترويج المخدرات بحوزتها مواد مخدرة وأدوات تعاطي المخدرات.
وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان ان قوة من مركز شرطة ام قصر بالاشتراك مع شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في ام قصر اطاحت بعصابة اجرامية لتجارة و ترويج المخدرات بحوزتها مواد مخدرة وأدوات تعاطي المخدرات.