بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 19 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
الصدر يتحدث عن ترميم "البيت الشيعي".. ونشطاء: ثورة تشرين سحقت البيت الشيعي الفاسد انهيار الدينار العراقي أمام الدولار .. نشطاء: مؤشر على انهيار اقتصادي غير مسبوق في العراق موازنة العراق 2021 تقشف ورواتب بلا قيمة.. ونشطاء: موازنة هدفها تدمير المواطن العراقي ومعيشته حملات تصفية الناشطين في العراق... مغردون: اغتيال معنوي للنشطاء يعقبه تصفية جسدية بكاتم الصوت الحلبوسي يلتقي عمار الحكيم.. ونشطاء: يناقشون جهود مجلس النواب لتخريب العراق في يوم العلم الكردستاني.. نشطاء يطالبون برهم صالح بحماية هذا العلم مع كافة حقوق شعبه المشروعة فضيحة.. عصابات دولية اخترقت "تويتر" وتقوم بـ"تتبع" النشطاء والإعلاميين المعارضين لإيران والصين الصدر: سأتدخل بطريقتي الخاصة إن لم تتدخل الحكومة.. ونشطاء: طريقتك الخاصة بالقتل والاختطاف الدولة العميقة في العراق... نشطاء: شباب العراق خرج من القمقم وتدحرجت كرة الثلج وكبرت تحركات جماهيرية في العراق ضد الفساد.. نشطاء: تظاهرات متوقعة نتيجة سنوات من الفوضى والتخبط
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 19 كانون الأول 2020 10:42 ص

الإطاحة بعصابة لتجارة المخدرات في آم قصر غربي البصرة

القبض على عصابة..أرشيفية
ألقت قوة امنية مشتركة  القبض على عصابة اجرامية لتجارة و ترويج المخدرات مكونه من سبعة متهمين في ناحية ام قصر غربي البصرة .
وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان ان قوة من  مركز شرطة ام قصر بالاشتراك مع شعبة شؤون المخدرات  والمؤثرات العقلية في ام قصر اطاحت بعصابة اجرامية لتجارة و ترويج المخدرات بحوزتها مواد مخدرة وأدوات تعاطي المخدرات.
 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مسلحون

مسلحون يستهدفون منزل رئيس جامعة ميسان بقنبلة صوتية 16 كانون الأول 2020 09:53 ص

انفجار

انفجار عبوة ناسفة استهدفت محل لبيع المشروبات الكحولية جنوبي بغداد 15 كانون الأول 2020 07:34 ص

552554Image1

اعتقال القيادي السابق بالحشد الشعبي الطائفي حامد الجزائري بتهم فساد 13 كانون الأول 2020 05:13 م

5-9-330x186

مقتل 22 عنصرا من داعش وقوات بشار جراء قصف ومعارك في البادية السورية 13 كانون الأول 2020 03:33 م

احمد مظهر الجبوري

نائب عن ديالى : استمرار الخروقات في المحافظة دليل واضح على ضعف الإجراءات الأمنية 13 كانون الأول 2020 10:53 ص

74-2-1200x675

انفجار جسم غريب داخل مطار بغداد الدولي 12 كانون الأول 2020 03:18 م

انفجار عبوة ناسفة

​إصابة ثلاثة عناصر بالجيش بينهم ضابط بانفجار ناسفة جنوب شرق الموصل 12 كانون الأول 2020 12:30 م

سيدة تنتحر

انتحار موظف يعمل في شركة أور العامة بمحافظة ذي قار 12 كانون الأول 2020 12:26 م

التعليقات