الإطاحة بعصابة لتجارة المخدرات في آم قصر غربي البصرة

ألقت قوة امنية مشتركة القبض على عصابة اجرامية لتجارة و ترويج المخدرات مكونه من سبعة متهمين في ناحية ام قصر غربي البصرة .

وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان ان قوة من مركز شرطة ام قصر بالاشتراك مع شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في ام قصر اطاحت بعصابة اجرامية لتجارة و ترويج المخدرات بحوزتها مواد مخدرة وأدوات تعاطي المخدرات.

