اتحاد المقاولين العراقيين يحذر من كارثة بسبب زيادة سعر صرف الدولار

حذر رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب علي فاخر السنافي من حصول كارثة جديدة ستحل بشريحة المقاولين والمشاريع المستمرة عند تمرير قانون الموازنة بسعر صرف الدولار الجديد .
واستغرب السنافي من عدم وجود تحرك جاد من قبل أصحاب القرار تجاه هذا الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على حركة المشاريع والبنى التحتية في مختلف المحافظات العراقية ، وخصوصاً المشاريع قيد التنفيذ ،
ودعا السنافي اللجان المالية في البرلمان التحرك باقصى سرعة تجاه هذا الموضوع الخطير قبل ولادة الكارثة التي ستؤدي إلى ازدياد المشاكل في مختلف المحافظات العراقية.
واستغرب السنافي من عدم وجود تحرك جاد من قبل أصحاب القرار تجاه هذا الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على حركة المشاريع والبنى التحتية في مختلف المحافظات العراقية ، وخصوصاً المشاريع قيد التنفيذ ،
ودعا السنافي اللجان المالية في البرلمان التحرك باقصى سرعة تجاه هذا الموضوع الخطير قبل ولادة الكارثة التي ستؤدي إلى ازدياد المشاكل في مختلف المحافظات العراقية.