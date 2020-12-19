الصحة تعلن نيتها شراء 1.5 مليون جرعة من لقاح " فايزر" المضاد لكورونا

رجحت وزارة الصحة والبيئةتوقيع اتفاق مع شركة "فايزر" للقاح كورونا خلال الايام المقبلة، مشيرة إلى وجود نية للحصول على 1.5 مليون جرعة في المرحلة الأولى.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير الحلفي ، إن "وزارة الصحة وصلت إلى مراحل متقدمة من المفاوضات مع شركة فايزر الاميركية، ومن المحتمل ان يتم في الايام المقبلة توقيع اتفاق معها لتجهيز العراق بكمية من اللقاح خلال الربع الثاني من السنة المقبلة".

واضاف الحلفي ان "الوزارة متواصلة مع الشركات الاخرى ، لكن هناك شرطا للتوقيع معها يتوقف على اعتمادها دولياً"، لافتاً الى ان "لقاح فايزر تم اعتماده من وكالة الادوية البريطانية، ووكالة الادوية والغذاء الاميركية".

وتابع :" ان الوزارة مبدئياً ستتعاقد على كمية بحدود مليون ونصف المليون جرعة لقاح، وربما تتغير أو تزيد الكمية"، مبيناً أن "الكمية التي ستصل ، ستستخدم حسب الأولوية التي تم تحديدها سابقاً لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والكوادر الطبية، وسيبدأ اعطاء اللقاح للكوادر الصحية والطبية، ثم لكبار السن، وبعدها للأمراض المزمنة، ومن بعدها للقوات الأمنية".

وأوضح الحلفي أنه "حتى الآن المضاعفات التي تم تسجيلها على اللقاح لا تتعدى المضاعفات الطبيعية لأي لقاح، منها الصداع والحمى الخفيفة، وكلها وقتية، ولا توجد مضاعفات خطيرة في البلدان التي بدأت بلقاح فايزر".