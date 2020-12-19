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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 19 كانون الأول 2020 10:22 ص

نائب: تأسيس شركة وطنية للاتصالات سينهي احتكار شركات الهاتف لهذا القطاع

علاء-الربيعي
أكدت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية، أن تأسيس شركة وطنية للاتصالات يحتاج إلى ارادة،  مشيرة  إلى ان ذلك سينهي احتكار شركات الهاتف لقطاع الاتصالات.
وقال عضو اللجنة النائب، علاء الربيعي، ان “الحكومة لديها القدرة على تأسيس شركة وطنية للاتصالات باعتبار البنى التحتية التي تستخدمها شركات الهاتف النقال تابعة للدولة ولوزارة الاتصالات”، لافتاً إلى أن “تأسيس هذه الشركة يحتاج إلى إرادة من الحكومة”.

وأضاف الربيعي أن “مجلس النواب أصدر قراراً يلزم الحكومة الاتحادية بالعمل على تأسيس الشركة الوطنية لتعمل إلى جانب الشركات المستثمرة في قطاع الاتصالات ،وتكون منافسة من أجل تقليل التكلفة ،وتحسين الجودة وغيرها من المجالات الأخرى.”

وأشار إلى أن “تأسيس الشركة الوطنية سينهي احتكار شركات الاتصال لهذا القطاع”، مبيناً أن “هنالك صعوبات قد تواجه عملية تأسيس الشركة الوطنية لأن شركات الهاتف النقال تحتكر قطاع الاتصالات ،ولديها سطوة ونفوذ ولديها تواطؤ من قبل المعنيين في هذا القطاع لكونهم لا يرغبون بتأسيس شركة وطنية للاتصالات”.

وكان مجلس النواب، قد صوّت في شهر ايلول الماضي على صيغة قرار إلزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للاتصالات لفتح باب المنافسة وتعظيم الإيرادات المالية للموازنة الاتحادية السنوية.
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