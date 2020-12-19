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السبت, 19 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 19 كانون الأول 2020 10:19 ص

إمتعاض برلماني‮ ‬وغضب شعبي‮ ‬من الإجراءات اللامسؤولة تجاه الأزمة المالية

ناجي رديس السعيدي
أشعلت مفاجآت مسودة الموازنة العام المقبل المسربة‮ ‬ ،‮ ‬مواقع التواصل الاجتماعي‮ ‬بسبب ما حملته في‮ ‬طياتها من ضرائب جديدة والتلاعب بمخصصات الموظفين‮ ‬، الامر‮ ‬يفاقم المشكلات داخل البلاد،‮ ‬ويدفع نحو التعقيد وسط توقع موجة‮ ‬غلاء‮ ‬،ربما تجتاح الاسواق قريبا،‮ ‬اثر هذه التقديرات‮ ‬غير الموفقة‮. ‬

 واعلنت اللجنة المالية النيابية رفضها تمرير الموازنة بصيغتها الحالية

وقال عضو اللجنة ناجي‮ ‬السعيدي‮ ان‮ (‬عامل التوقعات أدى دورا في‮ ‬ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار العراقي‮)‬ مؤكدا ان‮ (‬معالجة ارتفاع أسعار صرف الدولار في‮ ‬اليومين المقبلين‮)‬.
 واضاف‮ (‬لم تصلنا نسخة من مسودة موازنة العام المقبل‮. ‬واذا كان التسريب فهو تسريب حقيقي‮ ‬لخلق ارباك في‮ ‬سوق العملة ولتجني‮ ‬المصارف المزيد من الارباح وخللا في‮ ‬ادارة مجلس الوزراء‮)‬،‮ ‬مشيرا الى‮ (‬قيام اللجنة بالتعديل والحذف وعدم تمرير المسودة على هذه الشاكلة لانها ضرب للفقراء والمستضعفين‮)‬ ‮. ‬

وتابع‮ (‬سنشكل لجنة فور اقرار الموازنة لمراجعتها واعداد صيغة تلائم الظرف الراهن‮)‬ لافتا الى‮ (‬رفض اللجنة لأي‮ ‬استقطاعات في‮ ‬مخصصات ورواتب الموظف البسيط ضمن موازنة‮ ‬ والبرلمان سيضيف مسؤولين بالحكومة في‮ ‬حال صحّت مسودة الموازنة المسرّبة إلى الإعلام‮).

 ‬ واثارت المسودة المسربة مخاوف المواطنين من موجة‮ ‬غلاء قد تجتاح الاسواق بعد تثبيت سعر الدولار فيها بسعر‮ ‬145 ‮ ‬الف دينار مقابل كل مئة دولار‮ ‬، فضلا عن الضرائب المقترحة على اسعار الوقود والامور الاخرى‮.

 ‬وهدد المواطنون بتظاهرات كبرى احتجاجا على اجراءات‮  ‬وزارة المالية ومقترحاتها‮ ‬غير المدروسة للواقع،‮ ‬مؤكدين ان استمرار الحكومة بسياسية تجويع الشعب سيؤدي‮ ‬الى تبعات لا تحمد عقباها‮ ‬ وان اي‮ ‬مساس بالرواتب هو بمثابة اعلان الحرب على الفقراء والمحتاجين‮ .‬ 

ودعا المواطنون الجهات المعنية الى استرجاع اموال البلاد المنهوبة من قبل الاحزاب والفاسدين،‮ ‬بدلا من تحميل الشعب اخفاقات الحكومات السابقة وتعويض العجز من ذوي‮ ‬الدخل المحدود.

‬وتضمنت المسودة المسربة‮ ‬ تحديد سعر صرف الدولار على أساس‮ ‬1450 أي‮ ‬ما‮ ‬يعادل‮ ‬145 ألفاً‮ ‬لكل مئة دولار وتقييد جميع الإيرادات المتحققة فعلياً‮ ‬كإيرادات نهائية لحساب خزينة الدولة‮.
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