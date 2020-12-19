إمتعاض برلماني‮ ‬وغضب شعبي‮ ‬من الإجراءات اللامسؤولة تجاه الأزمة المالية

أشعلت مفاجآت مسودة الموازنة العام المقبل المسربة ، مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما حملته في طياتها من ضرائب جديدة والتلاعب بمخصصات الموظفين ، الامر يفاقم المشكلات داخل البلاد، ويدفع نحو التعقيد وسط توقع موجة غلاء ،ربما تجتاح الاسواق قريبا، اثر هذه التقديرات غير الموفقة.
واعلنت اللجنة المالية النيابية رفضها تمرير الموازنة بصيغتها الحالية
وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي ان (عامل التوقعات أدى دورا في ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار العراقي) مؤكدا ان (معالجة ارتفاع أسعار صرف الدولار في اليومين المقبلين).
واضاف (لم تصلنا نسخة من مسودة موازنة العام المقبل. واذا كان التسريب فهو تسريب حقيقي لخلق ارباك في سوق العملة ولتجني المصارف المزيد من الارباح وخللا في ادارة مجلس الوزراء)، مشيرا الى (قيام اللجنة بالتعديل والحذف وعدم تمرير المسودة على هذه الشاكلة لانها ضرب للفقراء والمستضعفين) .
وتابع (سنشكل لجنة فور اقرار الموازنة لمراجعتها واعداد صيغة تلائم الظرف الراهن) لافتا الى (رفض اللجنة لأي استقطاعات في مخصصات ورواتب الموظف البسيط ضمن موازنة والبرلمان سيضيف مسؤولين بالحكومة في حال صحّت مسودة الموازنة المسرّبة إلى الإعلام).
واثارت المسودة المسربة مخاوف المواطنين من موجة غلاء قد تجتاح الاسواق بعد تثبيت سعر الدولار فيها بسعر 145 الف دينار مقابل كل مئة دولار ، فضلا عن الضرائب المقترحة على اسعار الوقود والامور الاخرى.
وهدد المواطنون بتظاهرات كبرى احتجاجا على اجراءات وزارة المالية ومقترحاتها غير المدروسة للواقع، مؤكدين ان استمرار الحكومة بسياسية تجويع الشعب سيؤدي الى تبعات لا تحمد عقباها وان اي مساس بالرواتب هو بمثابة اعلان الحرب على الفقراء والمحتاجين .
ودعا المواطنون الجهات المعنية الى استرجاع اموال البلاد المنهوبة من قبل الاحزاب والفاسدين، بدلا من تحميل الشعب اخفاقات الحكومات السابقة وتعويض العجز من ذوي الدخل المحدود.
وتضمنت المسودة المسربة تحديد سعر صرف الدولار على أساس 1450 أي ما يعادل 145 ألفاً لكل مئة دولار وتقييد جميع الإيرادات المتحققة فعلياً كإيرادات نهائية لحساب خزينة الدولة.
واعلنت اللجنة المالية النيابية رفضها تمرير الموازنة بصيغتها الحالية
وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي ان (عامل التوقعات أدى دورا في ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار العراقي) مؤكدا ان (معالجة ارتفاع أسعار صرف الدولار في اليومين المقبلين).
واضاف (لم تصلنا نسخة من مسودة موازنة العام المقبل. واذا كان التسريب فهو تسريب حقيقي لخلق ارباك في سوق العملة ولتجني المصارف المزيد من الارباح وخللا في ادارة مجلس الوزراء)، مشيرا الى (قيام اللجنة بالتعديل والحذف وعدم تمرير المسودة على هذه الشاكلة لانها ضرب للفقراء والمستضعفين) .
وتابع (سنشكل لجنة فور اقرار الموازنة لمراجعتها واعداد صيغة تلائم الظرف الراهن) لافتا الى (رفض اللجنة لأي استقطاعات في مخصصات ورواتب الموظف البسيط ضمن موازنة والبرلمان سيضيف مسؤولين بالحكومة في حال صحّت مسودة الموازنة المسرّبة إلى الإعلام).
واثارت المسودة المسربة مخاوف المواطنين من موجة غلاء قد تجتاح الاسواق بعد تثبيت سعر الدولار فيها بسعر 145 الف دينار مقابل كل مئة دولار ، فضلا عن الضرائب المقترحة على اسعار الوقود والامور الاخرى.
وهدد المواطنون بتظاهرات كبرى احتجاجا على اجراءات وزارة المالية ومقترحاتها غير المدروسة للواقع، مؤكدين ان استمرار الحكومة بسياسية تجويع الشعب سيؤدي الى تبعات لا تحمد عقباها وان اي مساس بالرواتب هو بمثابة اعلان الحرب على الفقراء والمحتاجين .
ودعا المواطنون الجهات المعنية الى استرجاع اموال البلاد المنهوبة من قبل الاحزاب والفاسدين، بدلا من تحميل الشعب اخفاقات الحكومات السابقة وتعويض العجز من ذوي الدخل المحدود.
وتضمنت المسودة المسربة تحديد سعر صرف الدولار على أساس 1450 أي ما يعادل 145 ألفاً لكل مئة دولار وتقييد جميع الإيرادات المتحققة فعلياً كإيرادات نهائية لحساب خزينة الدولة.