المالية النيابية: مشروع الموازنة المسرب غير رسمي ولا نعرف ما هو الهدف من تسريبه

قال عضو اللجنة المالية النائب أحمد الصفار، إن “مشروع الموازنة المسرب غير رسمي، ولا أحد يعرف من وراء تسريبه، وما هو الهدف من تسريبه، وما هو المقصود من عملية التسريب”،



لافتاً إلى أن “تسريب الموازنة أثر في وضع السوق وفي نفسية المواطن.



وأضاف الصفار أن “اللجنة المالية اجتمعت بمحافظ البنك المركزي، وأن هناك بعض الإجراءات التي سيتخذها البنك”، مشيراً إلى أن “ اللجنة متواصلة في متابعة الأمر، وبانتظار وصول مشروع الموازنة حتى يكون لديها الرأي الخاص

في هذا الشأن.