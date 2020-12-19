البعيجي : مسودة الموازنة المسربة كارثية ولن نمررها في البرلمان

اعرب النائب منصور البعيجي،عن استغرابه من الاجراءات الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة والتي طرحت من خلال نسخة الموازنة المسربة ،والتي تتضمن نقاطا كارثية ستؤدي الى ضرر كبير لابناء الشعب العراقي جميعا .

وقال البعيجي في بيان:" كان الاجدر بالحكومة ان تقوم بخطوات اصلاحية اكثر جدية من خلال دعمها الصناعة والزراعة والتجارة لرفد الموازنة ، لا ان تتوجه الى قطع ارزاق ابناء الشعب ورفع قيمة الدولار مقابل الدينار ،الامر الذي سيسبب كارثة اقتصادية للبلد ".

واضاف:" في حال ارسال قانون الموازنة بصيغته المسربة ، فاننا لن نمرره داخل مجلس النواب ولن نكون سببا في معاقبة ابناء شعبنا بهذه الطريقة الكارثية تحت مسمى اصلاح الاقتصاد او اي مسمى آخر ، لان هذا الامر يعتبر دمارا لابناء شعبنا".

واوضح البعيجي ان "الوضع الحالي بالبلد لايتحمل هكذا اجراءات ، خصوصا وان ابناء شعبنا ينتظرون الكثير من الحكومة في موازنة العام المقبل كاطلاق الدرجات الوظيفية ورواتب المحاضرين المجانيين وعودة المفسوخة عقودهم وتثبيت العقود ، لا ان تقوم بقطع الرواتب وامور اخرى ستؤدي لانهيار الوضع العام بالبلد".

ودعا الحكومة الى ان "تراجع نفسها وتقوم باجراءات اكثر جدية ، خصوصا في موازنة العام المقبل ، قبل ان تقوم بارسالها الى البرلمان بصيغتها المسربة ، لاننا لن نمرر موازنة العام المقبل بهذه الصيغة ولن نقف بالضد من ابناء شعبنا مهما كان السبب".



وكانت نسخة من مسودة الموازنة المالية لعام 2021 سربت في وقت سابق الى وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اثارت جدلاً واسعاً واضطراباً في سوق العملة الاجنبية حيث أرتفع سعر صرف الدولار في السوق المحلية بشكل جنوني قارب 1400 دينار لكل دولار.