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السبت, 19 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 19 كانون الأول 2020 09:53 ص

الدهلكي : لن نسمح أبداً بتسويف تخصيصات النازحين في الموازنة

رعد الدهلكي
دعا رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي،  الحكومة ووزارة الهجرة الى تضمين موازنة العام المقبل تخصيصات للنازحين ومنح عودتهم الى مناطقهم ،بغية حسم هذا الملف والانتهاء منه بشكل نهائي.
 وقال الدهلكي في بيان ان "الحكومة مضت ، من خلال وزارة الهجرة ، في قرارها اغلاق مخيمات النازحين تباعا في خطوة لانهاء هذا الملف، وهي خطوة رحبنا بها بشرط ان لا تكون العودة قسرية بل طوعية ، وان تتم بشكل تدريجي مع توفير البيئة المناسبة للعوائل بغية عودتها الى مناطقها بشكل سلس  ودون مشاكل من خلال توفير البنى التحتية والخدمية  وتوفير المبالغ المالية لترميم وبناء الدور المهدمة".
واضاف :" ان الحكومة ماضية في استكمال موازنة عام 2021، ونعتقد ان اي محاولات لتسويف تخصيصات ملف النازحين او منحة العودة في الموازنة بذرائع التقشف او غيرها ،  امر لن نسمح به وسيكون لنا موقف شديد جدا داخل قبة البرلمان تجاه هذا التسويف، ان حصل"، مشددا على ان "حسم ملف النازحين هو جزء مهم من الاستعدادات للانتخابات المبكرة وضمان شفافيتها ، ودون هذا ستفقد الانتخابات احد ابرز اركانها وحينها لن يكون لها اي فائدة او مصداقية".
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