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السبت, 19 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 19 كانون الأول 2020 09:51 ص

قوباد طالباني: لن نعود من بغداد دون اتفاق

قوباد طالباني
أعرب نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني رئيس الوفد الكردي المفاوض، عن تفاؤله بالتوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية حول  المستحقات المالية للاقليم.
ونقل موقع الاتحاد الوطني الكردستاني عن طالباني قوله، ان "المشاكل كثيرة وليست فقط مسألة قانون العجز المالي والرواتب، وبعضها تعود الى القراءة الدستورية في البرلمان، فضلا عن التحضيرات لاجراء الانتخابات المبكرة".
وأضاف "هناك اجواء سياسية غير صحية في بغداد، فضلا عن ضغوطات سياسية على جميع الاطراف، لذلك فان عملية الحوار مع الحكومة الاتحادية لحل كافة المشاكل ليست سهلة، الا اننا متفائلون بالتوصل الى اتفاق ولن نعود من بغداد من دون اتفاق".
وابدى طالباني الاستعداد  لتنفيذ قانون العجز المالي في العراق وتسليم الايرادات النفطية وغير النفطية ، في مقابل تثبيت حصة اقليم كردستان في قانون الاقتراض.
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