الصدر يتحدث عن ترميم "البيت الشيعي".. ونشطاء: ثورة تشرين سحقت البيت الشيعي الفاسد

شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد تصريحه عن ما يسمى "ترميم البيت الشيعي"، مطالبين الصدر بالابتعاد عن المذهب الشيعي.

وقال صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن ترميم البيت الشيعي لا يعني الدخول بقائمة انتخابية موحدة.

وأضاف، في حوار متلفز، أن دعم التيار الصدري لرئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي كان دون مقابل ولكن، الأخير لم يكن شجاعاً بمواجهة الفاسدين.

ورد النشطاء على الصدر بأنه طائفي، وأنه أول بذرة للطائفية في العراق وأول من سفك دماء العراقيين على الهوية وأول من خطف العراقيين وأول من أنشأ عصابة تمتلك السلاح جهراً في الشارع وغصباً عن الدولة.

وأشار النشطاء إلى أن الصدر هو أكبر عميل لإيران في العراق، وأنه ينفذ سياسية نظام الملالي بالحرف الواحد في البلاد، وذلك لغرض التخريب والدمار.

وأكد النشطاء، أن مقتدى الصدر هو أساس دمار وخراب البيت الشيعي والعراق بأكمله، فالبيت الشيعي يضم جميع أطياف المليشيات الموالية لإيران في البلاد.

وتساءل النشطاء عن رئيس البنك المركزي التابع إلى تيار الصدر، والذي تسبب في انهيار الدينار العراق أمام الدولار الأمريكي، مطالبين بمحاسبته، لماذا يا صدر لا تطرد الفاسدين من تيارك؟.

وأكد نشطاء، أن ثورة تشرين سحقت البيت الشيعي الفاسد ولا يمكن جمع حجارته وإعادة ترميمه ولكن ممكن تعويضه بمغارة مظلمة.

وقال النشطاء إن مقتدى الصدر أفشل سياسي عرفه التاريخ، فقد عادى أمريكا والسعودية والمتظاهرين والسنة والأكراد بعد ما عاداهم وفي النهاية يطالب بترميم البيت الشيعي.

وأضاف، النشطاء ما يحدث، هو ورقة الأحزاب بالاتفاق على العراقيين، خاصة ما قبل الانتخابات البرلمانية المقبل في حريزان المقبل بحجة ما يسمى البيت الشيعي والعبور إلى الطائفية.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات مقتدى الصدر:

وقال حساب، "@Iraqii_313"، "أنت طائفي يا صدر اذهب بعيداً عن المذهب الشيعي ولا تشوه المذهب بحجة أنك طائفي، الشيعة أكبر من شيء اسمه غلط وتجاوز من خلف الشاشات، أنا أعرف مظلومين أهل البيت بسبب هؤلاء لكن لا يحق أن التعامل معهم بغير أخلاق".



وأضاف، حساب، "فاتن النوريے"، "هو البيت الشيعي متكون من حشد، دولة القانون، التيار".



وتابع، حساب، " كيان حليف المختار"، " أكيد يذهب بعيد عن البيت الشيعي الحقيقي وذلك لعدم تلبية دعوته من قبلهم لأنهم لا يثقون بكلامه ووعوده فهو من ناقضي العهود والمواثيق ولا يسمع إلا رأيه".



وذكر حساب، " أبن العراق"، " ثورة تشرين، سحقت البيت الشيعي الفاسد ولا يمكن جمع حجارته وإعادة ترميمه ولكن ممكن تعويضه بمغارة مظلمة".