انهيار الدينار العراقي أمام الدولار .. نشطاء: مؤشر على انهيار اقتصادي غير مسبوق في العراق

شهد العراق ارتفاعا حادا في سعر الصرف أدى إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، وذلك بالتزامن مع الوضع الاقتصادي الحرج الذي يشهده البلد وأزمات التأخر في دفع رواتب الموظفين.

وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هبوط سعر الدينار العراقي مؤشر فقط على انهيار اقتصادي غير مسبوق منذ شهور، مشيرين إلى أنه على شركاء الوطن أن يقتنعوا بحلول غير تقليدية قبل فوات الأوان.

وأشاروا إلى أن العراق يسير بدون تخطيطات مالية مسبقة، حيث أن المتضرر الأول هو المواطن العراقي، وهذا الانهيار يؤثر على دخل المواطن والرواتب.

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي حازم هادي إن السبب الرئيسي تضمن الموازنة فقرة زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار إلى 1145أي أن هناك متغير كبير جدا يساوي سعر الصرف للدينار.

وأضاف، أنه هو مقترح من قبل وزارة المالية مرفوع ضمن مشروع قانون الموازنة السنوي ستجري مناقشته في مجلس الوزراء ثم يطرح أمام مجلس النواب كمادة قانونية يترك تقديره إلى المجلس في حالة الموافقة عليه او الرفض أو التقدير.

بينما عزا الخبير الاقتصادي ثائر الفيلي السبب إلى سيطرة مجموعة من أصحاب البنوك والمصارف الأهلية بالاتفاق مع البنك المركزي على تحويل اكثر الحوالات بفواتير وهمية او مزورة دون رجوع بضائع مقابل هذه الدولارات وعملية مضاربة للحصول على أكبر قدر ممكن من السعر ما بين البنك المركزي وسعر الصرف.

ووصف التعديلات والاعتمادات الوهمية التي تقابل البضائع العادية بالهيمنة الكاملة على السوق وارتفاع سعر الدولار للحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح.

وأكد نشطاء، أن السياسة المالية بدون خبرة، والفساد السياسي هو الذي أوصل البلد إلى هذه النتيجة، وأن الكل اتفق على تدمير الاقتصاد والكل يعلم إلى أين يتجه العراق؟.

وأوضح نشطاء أن الأزمة الاقتصادية في العراق لا يتحملها سوى المواطن الفقير، حيث أن المواطن دائما هو الخاسر الأكبر.

وأكد النشطاء، أن سياسات البنك المركزي كلها هشة، تريد إضعاف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، مطالبين برحيل رئيس البنك المركزي التابع لمقتدى الصدر.



ويرصد " بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على انهيار الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي:



وقال حساب، "@mustafa_kubisi"، "هبوط سعر الدينار العراقي مؤشر فقط على انهيار اقتصادي غير مسبوق منذ شهور، على شركاء الوطن أن يقتنعوا بحلول غير تقليدية قبل فوات الأوان، وللأسف على المواطن أن ينتظر المزيد من النكبات".



وأضاف، حساب، "@naidhabad"، "بلد بدون تخطيطات مالية مسبقة، فالمتضرر الأول المواطن، فهذا الانهيار يؤثر على دخل المواطن والرواتب".



وتابع، حساب، "Salih.Algolami"، "يعني دكتور العراق في مرحلة خطرة قد نقدم على الإفلاس".



وتساءل حساب، "يامالكاً قلبي"، " هل من نهاية لهذه الانهيارات ؟ وإلى متى يبقى العراق على هذا الحال؟ لأن الحال من سيء إلى أسوأ لبلد يعتبر من أغنى دول العالم، استبيح لكل سراق وفاسدي الكرة الأرضية".