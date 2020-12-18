بعد التطبيع مع إسرائيل .. المغرب يدرج الثقافة اليهودية ضمن البرامج الدراسية

كشف وزير التعليم المغربي سعيد أمزازي، عن إدراج التعبيرات الثقافية للرافد اليهودي وتاريخ اليهود المغاربة ضمن البرامج الدراسية في مدارس المغرب.

وقال أمزازي في تصريح له ، إن تلك الخطوة تأتي للتأكيد على انخراط المدرسة المغربية (العامة والخاصة) في تثبيت الهوية الوطنية متنوعة المقومات، والموحدة بانصهار كل مكوناتها كما عَرّفَها دستور المملكة.

وأوضح أمزازي أن ذلك الأمر غير جديد على المغرب وملوكه، الذين كانوا عبر التاريخ يولون عناية خاصة للرافد اليهودي، وأكبر دليل على ذلك تدريس اللغة العبرية في الجامعات المغربية منذ سنين.

وأكد أن الأولويات التي ستركز عليها الوزارة أثناء إعداد البرامج الدراسية الجديدة للسلك الثانوي، الاعتماد على الخبراء والأكاديميين المتخصصين، والاسترشاد بالرصيد الوطني تنفيذا لما نص عليه القانون الإطار 17-51 في دمج البعد الثقافي ضمن المنهاج الدراسي.

وأشار الوزير المغربي إلى أن الوزارة ستواصل في الزمن لتشمل كل المستويات الدراسية من التعليم الأولي إلى التعليم الجامعي، لافتا إلى أن الوزارة ارتأت ”أن يكون الإدراج الأول مقتصرا على الدولة العلوية وعهد السلطان سيدي محمد بن عبدالله، ضمن استراتيجية استشرافية دقيقة“.

وأضاف أن ”الهدف في هذه المرحلة التذكير بقيم التعايش والتسامح التي تميز بلادنا وترسيخها، ومنهجيتنا هي إدراج الرافد اليهودي في المناهج الدراسية للمنظومة؛ بغية ملاءمتها مع مقتضيات الدستور“، مؤكدا أنه ستأتي خطوات أخرى يشمل فيها الإدراج مستويات ومواد أخرى، كاللغتين العربية والفرنسية.