الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على الدب الروسي بسبب دوره في أوكرانيا

قال المجلس الأوروبي في بيان: إن الاتحاد الأوروبي مدد اليوم الخميس، عقوباته الاقتصادية على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا لمدة ستة أشهر أخرى.

واستهدف التكتل قطاعات الطاقة والمال والأسلحة الروسية، بسبب دور موسكو في النزاع في أوكرانيا، ومدد هذه العقوبات مرارا بعدما تعهد الكرملين بعدم إعادة شبه جزيرة القرم إلى كييف فيما لا يزال النزاع دائرا في شرق أوكرانيا.

وستمدد العقوبات رسميا حتى 31 تموز/يوليو 2021 ويدرس الزعماء التمديد المقبل في حزيران/يونيو.

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