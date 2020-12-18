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الجمعة, 18 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 18 كانون الأول 2020 02:26 م

موازنة العراق 2021 تقشف ورواتب بلا قيمة.. ونشطاء: موازنة هدفها تدمير المواطن العراقي ومعيشته

اقتصاد

شن نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا على حكومة مصطفى الكاظمي، بسبب الموازنة الجديدة للبلاد 2021 والتي ستكون عام تقشف.

وأكد النشطاء، أن حكومة الكاظمي لو كانت صاحبة بصيرةٍ وضمير حي لكانت هذه لحظات قراءة بيان استقالتها، بعد فشلها الذريع في إعداد موازنة مناسبة للعراق.

وأشار مراقبون إلى أن المخاوف تزداد من ازدياد الأمور سوءا بعد تقديم مشروع موازنة لعام 2021 تركز على التقشف ما قد يعرض العراقيين ضغوطات أكبر العام المقبل.

وأوضح مسؤولون عملوا على إعداد مشروع القانون، أن هدفهم هو الصمود بعد أزمة مالية غير مسبوقة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط الذي يعول العراق على مبيعاته لتمويل 90% من ميزانيته.

وأكد نشطاء، أن الإدارة التي تحكم العراق فاشلة وأناس لا يفقهون من الإدارة في شيء، المشكلة ليست مشكلة موارد ولكن مشكلة إدارة تلك الموارد.

وأشار النشطاء إلى أن إسقاط النظام السياسي الحاكم في العراق أصبح ضرورة ملحه، مطالبين بإزاحة الطغمة والأحزاب الحاكمة الفاسدة في البلاد.

وأوضحوا أن الانهيار الاقتصادي هو النتيجة الحتمية, للسياسة الفاشلة في إدارة البلاد، خاصة عندما يترأس البنك المركزي لص تابع لتيار مقتدى الصدر.

وأكد مراقبون أن حكومة الكاظمي أسوء حكومة بتاريخ العراق.. حيث تسرب مسودة مشروع موازنة 2021 قبل أن تقره، يتضمن سعر الدولار المعتمد 1450 ورفع الدعم عن البنزين...

وأوضح نشطاء، أن موازنة 2021 تم تخصيص 2 مليار و 160 مليون دينار لنشر إنجازات الحكومة الوهمية وذلك للصفحات الممولة و الجيوش الإلكترونية التابعة للحكومة، فهذا سرقة علني.

وأكد خبراء اقتصاد، أن الكاظمي يحدد سعر صرف الدولار في قانون موازنة العراق ٢٠٢١ ، بسعر ١٤٥٠ دينار للدولار الواحد بسبب الضائقة المالية، وبسبب هذا القرار سوف يتضرر الشعب العراقي وبالأخص الفقراء، وبنفس الموازنة يصرف أكثر من مليار خمسمائة مليون دينار على نشاطات وزارة الشباب والرياضة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على موازنة العراق 2021:

وقال حساب، "" Mohammed Alanbagi، " موازنة العراق 2021: خفض قيمة الدينار، ضرائب ورسوم عالية، خفض رواتب الموظفين، ردة فعل الشعب راح تكون لا تقللون الراتب ويرضا بالنقطتين 1 و2. لو كنا نمتلك شعباً صاحب بصيرةٍ وضمير حي لكانت هذه لحظات قراءة بيان استقالة الحكومة".


وأضاف، حساب، "@Sadeq_77"، " لا يوجد أي مخرج لأي أزمة، اقتصادية، سياسية أو أمنية في العراق في ظل إدارة فاشلة وأناس لا يفقهون من الإدارة في شيء، المشكلة ليست مشكلة موارد ولكن مشكلة إدارة تلك الموارد".


وتابع حساب، " حيدر الأنصاري"، " المخرج الوحيد هو إزاحة الطغمة والأحزاب الحاكمة، حيث أن إسقاط النظام السياسي الحالي أصبح ضرورة ملحه".


وأكد حساب، "Orshena"، " الانهيار الاقتصادي هو النتيجة الحتمية, عندما يترأس البنك المركزي لص تابع لتيار مقتدى الصدر".

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