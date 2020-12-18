طهران مصرة على تحدي العالم.. صور تظهر عمليات بناء جديدة في منشأة فوردو النووية بإيران

نشرت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية صورا تظهر قيام إيران بالبناء في موقعها النووي تحت الأرض في ”فوردو“ وسط توترات بين طهران وواشنطن بسبب برنامجها النووي.ولفتت الوكالة إلى أن الغرض من البناء الجديد لا يزال غير واضح، ومن المحتمل أن يثير أي عمل في منشأة فوردو قلقًا جديدًا في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب .وتظهر صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس من شركة ”ماكسار“ التكنولوجية أن البناء يجري في الجزء الشمالي الغربي من الموقع، الواقع قرب مدينة قم الشيعية المقدسة على بعد 90 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة طهران.متعاقدون أمنيون أمريكيون يقدمون أدلة دامغة على دعم قطر للحوثيينإثيوبيا ترصد 260 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعماء تيغرايوأضافت الوكالة أن إيران لم تعلن عن أي عمليات بناء جديدة في منشأة فوردو النووية، كما أنها لم ترد على طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعليق على عمليات البناء في فوردو.