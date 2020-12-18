حملات تصفية الناشطين في العراق... مغردون: اغتيال معنوي للنشطاء يعقبه تصفية جسدية بكاتم الصوت

أكد مغردون على موقع التدوين المصغر تويتر، أن الناشطين في العراق مازالوا يتعرضون لعملية تصفية ممنهجة، من قبل الميليشيات الموالية لإيران بشكل متواصل ارتفعت وتيرتها في الأشهر الأخيرة.

وأشاروا إلى أن هناك تقصير فاضح من حكومة مصطفى الكاظمي في ملاحقة المتورّطين، وهي تعلمهم جيدا، وكأنها تقول للناشطين فلتدبروا أنفسكم بأنفسكم:

"إمّا أن تتمكّنوا من النجاة بالاختباء أو الفرار خارج محافظاتكم أو حتى من العراق، أو أن تواجهوا مصيركم المحتوم اختطافاً ثم تعذيباً وقتلاً ثمناً لـ"تمرّدكم".

وأشار مراقبون، إلى أن طهران أكثر قلقا بشأن وضعها الهش والمتراجع في العراق أكثر مما تبدو عليه، ولذا تسعى إلى الحد من نطاق الاحتجاجات وإضعاف قوتها التنظيمية من خلال تصفية القادة الميدانيين جسديا واغتيال نشطاء المجتمع المدني المؤثرين في العراق.

وقالت الكاتبة، جمانة فرحات في مقال لها، "لم ينجرّ الناشطون إلى فخ اتهام قوى سياسية دوناً عن غيرها بالفساد، فردّدوا شعار "شلع قلع واللي قالها وياهم"، قاصدين مقتدى الصدر الذين كان أول من أطلق شعار "شلع قلع"، محاولاً الترويج والإيهام أنه من خارج هذه الطبقة الواجب استئصالها".

وأشارت إلى أن العراق بلد النفط يعاني الفقر والجوع والعوز والدمار، حيث أن مليارات الدولارات تُنهب سنوياً وتتسرّب إلى جيوب السياسيين ومن يحومون حولهم، فيزدادون إثراءً غير مشروع.

وأضافت أن الشعب العراق يئنّ من وطأة الأزمات والتهجير، ويتراجع مستوى التعليم والطبابة، فيضطرّون للبحث عن منحة دراسية أو علاجية في الخارج، غالباً ما تقدّم لهم منّةً لا حقّا.

وأكدت أن خطورة الناشطين بالنسبة إلى هذه الطبقة السياسية ومن يدعمها أنهم أثبتوا امتلاكهم، منذ اليوم الأول لحراكهم، ما يكفي من الوعي لإدراك أن التغيير لا يمكن أن يحدُث بين ليلةٍ وضحاها.

وأشارت إلى أن تظاهرة هنا أو هناك على فتراتٍ متباعدةٍ زمنياً لن تنتج شيئاً في مواجهة طبقةٍ سياسيةٍ متجذّرة في الحكم منذ أكثر من 15 عاماً تتبدّل وجوه فيها من دون أن يتغير نهجها.

لهذه الأسباب، اختار النشطاء استراتيجية واضحة في إدارة الانتفاضة عبر الضغط المكثف والمتواصل من بوابة الاعتصامات الثابتة.

وأشارت إلى أنه على الرغم من كل القمع الذي تعرّضوا له، أثبتوا قدرة على الصمود وعدم الانجرار إلى مربع الاستفزازات.

وأكدت أن المعركة ليست ضد الفساد فقط، بل ضد الطائفية وويلاتها، ومن هنا حضر شعار "العراق المدني خيارنا" وقد أطلقه الناشط صلاح العراقي الذي اغتيل أخيراً.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي موقع التدوين المصغر "تويتر"، على تصفية النشطاء في العراق:



وقال حساب، "Lebanon observer"، " في حين لا يزال العراق يعيش حملات تصفية الناشطين بشكل متواصل، والتي أشعلت الغضب في أرجاء البلاد".



وأضاف، حساب، " Ahmed#العواجي"، " اغتيال معنوي للناشطين يعقبه تصفية جسدية بكاتم الصوت...".



وتابع حساب، " @jnewsa"، " قوات حكومة الخضراء والميلشيات في البصرة وعصابات العيداني، متفقين على تصفية نشطاء المحافظة، عبر فرقة الموت، في استخبارات حشد الذيول".





