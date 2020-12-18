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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 18 كانون الأول 2020 11:38 ص

الحلبوسي يلتقي عمار الحكيم.. ونشطاء: يناقشون جهود مجلس النواب لتخريب العراق

الحلبوسي والحكيم

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من لقاء محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، وعمار الحكيم رئيس تحالف عراقيون، حيث وصفوا اللقاء بأنه لمناقشة جهود البرلمان في تخريب العراق.

وقد استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عمار الحكيم رئيس تحالف عراقيون، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية في البلاد.

كذلك مناقشة جهود مجلس النواب في تشريع القوانين اللازمة للمضي بإجراء الانتخابات المبكرة، ومنها التصويت مؤخرا على مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب...

كما بحث اللقاء ضرورة حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن أهم التحديات التي تواجه البلاد، وسبل معالجتها في ظل الظروف الراهنة.

وقال النشطاء إن الحلبوسي لا يشعر بالشباب العراقي، حيث يرتدي حذاء يقدر سعره بـ950 دولارا.. بينما شباب العراق يعيشون الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل مع جيش جرار من الخريجين العاطلين عن العمل بانتظار إيجاد فرص عمل لهم من خلال القطاع الحكومي أو دعم وتنشيط القطاع الخاص.

من جانبه، يقول المحلل السياسي حسن جمعة، إن الحلبوسي شخصية جديرة بأن تكون بهلوانية في سرها.. متجاوبة في ظاهرها لا تظهر ما بداخلها للعلن يختبئ وراء مسحة التجاوب والبساطة يثير السخط في احيان وفي احيان السخرية تتجمع ضده المجاميع ويراوغ ليخرج كما خروج الشعرة من العجينة!.

وأشار إلى أن الحلبوسي يوصف من قبل كثيرين بأنه أحد حيتان الفساد الذي استغل  أزمات المحافظات الغربية والدمار الذي أحدثه خراب داعش الإرهابي ليجني منها أرباحا فاحشة تجاوزت الأربعة مليارات دولار في أقل تقدير..

وأضاف، أنه كان القسط الأكبر من شبهات الفساد حينما كان محافظا للأنبار وحصل خلالها على مئات الملايين من الدولارات مساعدات من دول الخليج ومنظمات دولية.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على لقاء الحلبوسي والحكيم:

وسخر حساب، "Zuohir ALzuohire"، قائلا: "جرى في اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية الخمطية وجهود مجلس النواب المبذولة لتخريب البلد/ كله كم يوم ونموت كلنا".


وقال حساب، "ahmed"، "على أساس رئيس البرلمان هو صوت الفقراء لو هاي دعايات إعلامية فقط صار أناشد بيكم ولا واحد بيكم سألني ما بك".


وأضاف، حساب، "حاكم جابر"، "والله يا سيادة الرئيس البلد من سيء إلى أسوء والعمر خلص ولا يوجد حل من الحكومات".

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