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الجمعة, 18 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 18 كانون الأول 2020 11:12 ص

الصيهود يطالب باحالة مشروع بناء ميناء الفاو الكبير إلى إحدى الشركات العالمية المنافسة

ميناء الفاو

طالب عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود الحكومة باحالة مشروع بناء ميناء الفاو الكبير الى احدى الشركات العالمية المنافسة .
وقال الصيهود في بيان صحفي : " ان احالة مشروع بناء ميناء الفاو الكبير الى التنفيذ بات ضرورة ملحة لانهاء الجدل بشان تعثر عمل الشركة المنفذة وتدخل اطراف اخرى بالمشروع بالتالي لم يحصل اي تقدم في عملية تنفيذ المشروع الذي ما زال مجرد اخبار متداولة ".
واضاف :  ان مشروع بناء ميناء الفاو الكبير يعد من اكبر المشاريع الاستراتيجية في العراق وعليه فان مشروع حيوي بهذا الحجم يحتاج الى شركة عالمية عملاقة لتنفيذه لذلك فان احالة المشروع يجب ان يخضع للمعايير العالمية خصوصا وان هناك شركات صينية عملاقة ومعروفة مختصة بهذا المجال يجب ان تدخل المنافسة ".

واشار الصيهود الى ان : الحكومة الاتحادية مطالبة اليوم في الاسراع بحل مشكلة احالة المشروع وتنفيذه باسرع وقت ممكن لما له من اهمية اقتصادية وصناعية وحيوية فضلا عن اهميته في تشغيل اكبر عدد ممكن من الخريجين والعاطلين.
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