المالية تعبر عن الامتعاض والأسف الشديد للنشر غير المصرح به لموازنة العام المقبل

عبرت وزارة المالية عن امتعاضها وأسفها العميق للنشر غير المصرح به عن مسودة مشروع موازنة عام 2021 .



وقالت في بيان إن : اعداد الموازنة عملية تقنية معقدة تشمل العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والوكالات الدولية المعنية بالموازنة على مدى فترة طويلة من الزمن ولا يمكن فهمها بالكامل دون الإشارة إلى البيانات والسياسات والاستراتيجيات التي تستند عليها ومن ضمنها الورقة الحكومية البيضاء.



واضافت إن : إطلاقها لوسائل الاعلام قبل الأوان هو عمل غير مسؤول إلى حد كبير وقد يستبق ذلك امكانية الوزراء في التعليق بحيادية على مشروع الموازنة وتعديلها في جلسة خاصة للموازنة من المقرر عقدها يوم السبت المقبل.



وطالبت الوزارة الجميع بألا يلتفتوا إلى التصريحات المثيرة المتعلقة بالموازنة التي قد تنشأ خلال اليومين المقبلين.



واوضحت ان مجلس الوزراء سيناقش الموازنة بالتفصيل ثم تُرسل الموازنة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب. هذا هو المنهج والاطار الصحيح للنقاش والتداول بما يتعلق بالموازنة ، وليس وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد تكون مليئة بالأخبار غير الدقيقة.