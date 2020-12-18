عمار طعمة: السيطرة على مزاد العملة يغني العراق عن قرارات الحكومة غير المدروسة ببيع النفط بالآجل

اكد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة ان : السيطرة على مزاد العملة يغني العراق عن قرارات الحكومة غير المدروسة ببيع النفط بالآجل وتقليل رواتب الموظفين.



وقال طعمة في بيان صحفي : " تتضاعف الخسائر يوما بعد آخر نتيجة استنزاف العملة الصعبة في مزاد بيعها ، و تستحوذ مصارف طفيلية على ارباح كبيرة يتحمل ضريبتها الاقتصاد الوطني والمواطن".



واضاف :" ان اثار هذه العملية التخريبية تظهر بحساب الفرق بين سعر بيع الدولار في البنك المركزي وسعر بيعه في المصارف الوسيطة خلال الثلاثين يومًا الماضيةفقط ، فان الفرق بدأ بواقع (٦٠) دينارًا لكل دولار وارتفع ليصل الفرق الى ( ١١٠) دينار لكل دولار ، وبحساب معدل الارتفاع التقريبي للثلاثين يوما الماضية فان الفرق يتراوح بين (٨٠-٩٠) دينارا لكل دولار ".



وتابع : " بحساب مقدار مبالغ الدولار التي يبيعها البنك المركزي يوميا والتي تبلغ (٢٢٠) مليون دولار تقريبا فان ماتم بيعه من الدولار من قبل البنك المركزي لفترة الثلاثين يوما الماضية ، مع استثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ي، يقارب أربعة مليارات دولار".



واشار الى:" ان الربح الذي حصلت عليه المصارف الطفيلية بدون وجه حق ودون ان تقدم نشاطًا اقتصاديًا يذكر من بيع تلك المبالغ لفترة الثلاثين يوما الماضية فقط ، بلغ اكثر من (٣٢٠) مليار دينار ".



وشدد طعمة على انه : لو اعتمد البنك المركزي على بيع الدولار مباشرة الى التجار المستوردين الحقيقيين وتجاوز المصارف الطفيلية لتمكنت الدولة من تحصيل هذه الفائدة البالغة (٣٢٠) مليار دينار لمدة شهر واحد فقط ،وباحتساب هذا الفرق الذي يمكن ان تستحصله الدولة للخزينة العامة وتستنقذه من أيادي تلك المصارف الطفيلية لمدة سنة فانه سيدعم الموازنة بمبلغ يقارب أربعة تريليونات دينار سنويا".



وبين ان : هذا المورد لوحده يغنينا عن القرارات غير المدروسة التي تنوي الحكومة اتباعها ببيع النفط العراقي مسبقا لغرض توفيرها ملياري دولار ، ويجنبنا أي قرارات مجحفة أخرى تهدف الى تقليل رواتب عامة الموظفين.