نائب يتهم قادة أحزاب يمتلكون مصارف بالوقوف وراء ارتفاع سعر صرف الدولار

اتهم عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان الحمداني ، قادة احزاب ممن يمتلكون مصارف بالوقوف وراء ارتفاع سعر صرف الدولار، مؤكدا ان لجنته لم تتسلم نسخة من موازنة 2021.



وقال الحمداني إن “اللجنة المالية في مجلس النواب لم تتسلم نسخة من موازنة عام ٢٠٢١”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد اتفاق على زيادة سعر صرف الدولار”.

واضاف أن “هنالك توجها حكوميا لزيادة سعر الصرف والمستفيد من صعود السعر قادة الاحزاب مؤكدا أن “اختيار محافظ للبنك وزير للمالية خيار خاطئ سيذهبون بالعراق الى الهاوية مالم يتم تدارك الامر”..