في يوم العلم الكردستاني.. نشطاء يطالبون برهم صالح بحماية هذا العلم مع كافة حقوق شعبه المشروعة

طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الجمهورية برهم صالح، بحماية العلم الكردستاني مع كافة حقوق شعبه المشروعة منها ميزانية ورواتب موظفي الإقليم.

يأتي ذلك بمناسبة "يوم علم كردستان"، حيث قال صالح في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، "في يوم علم كردستان، تتجسد الرمزية والنضال من اجل الحرية، وتتلاقى تضحيات البيشمركة جنبا إلى جنب مع تضحيات العراقيين في مقارعة الدكتاتورية والإرهاب والتطلع نحو مستقبل أفضل".

وأضاف، أن الالتزام بالدستور وضمان الحقوق والعدالة والحكم الرشيد للعراقيين وتلبية الاصلاح المنشود أعظم تقدير للشهداء.

وأحيت كردستان العراق يوم العلم الذي يصادف السابع عشر من ديسمبر، حيث اعتمد برلمان الإقليم في العام 1999 العلم وفق قانون تشريعي، ومن ثم في عام 2004 أقر البرلمان هذا اليوم من كل عام للاحتفاء بعلم كردستان.

اللافت أن يوم العلم ليس عطلة رسمية، بل يعج بطقوس ومراسم الفرح القومية الواسعة من الدوائر الحكومية إلى المدارس والمعاهد والجامعات إلى الأسواق والأماكن العامة، وحتى المنازل والسيارات حيث الأعلام ترفرف في كل مكان، والصور والشعارات التي ترمز لقدسية هذه المناسبة وأهميتها.

ووجه النشطاء رسالة للرئيس برهم صالح، هل علمت بأحداث السليمانية؟ وهل علمت باستشهاد شابين في التظاهرات برصاص قوات الاتحاد الوطني؟، وماذا فعلت ؟ هل قمت بمحاكمة القتلة؟.

وقال النشطاء، إن برهم صالح لم يفعل شيئا للعراق منذ تولي الرئاسة وكذلك لم يفعل شيئا لإقليم كردستان، كذلك الكاظمي منذ توليه رئاسة الحكومة.

وتساءل النشطاء، كيف تواجه يا صالح أزمة ارتفاع سعر الدولار؟، وماذا فعلت في مواجهة صفقات الفساد؟ وأنك مسؤول أمام الشعب العراقي وأمام الأكراد.

وقال النشطاء، إن الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل كردستان اليوم أيتماهم وأراملهم يعيشون بدون رواتب ويتغدون وما يتعشون وحضرة جنابكم تدورون مصلحتكم ومن تريدون شيء تتاجرون بدماء الشهداء ...".

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على كلمة الرئيس برهم صالح في يوم العلم الكردستاني:

وقال حساب، " Dlgsh Jan"، "صحيح كل العراقيين لازم يرفعوا علمهم وكل كردي لازم يرفع علمهم".



وأضاف، حساب، "atheer"، "وماهي النتيجة بعد هذا النضال التي تتكلم عنه؟ تهجير وقتل وخطف ودمار من كل النواحي، من المعيب بصراحة أن يتكلم أي شخص منكم عن الدكتاتورية لأنكم قد بيضتم وجه ذلك النظام، يوم العلم الكردي".



وتابع حساب، "Dav&Nav"، "في يوم العلم الكردستاني يجب عليك كرئيس الجمهورية أن تحمي هذا العلم مع كافة حقوق شعبه المشروعة منها ميزانية ورواتب موظفي الإقليم".



وأوضح حساب، "النساب الشريف الحاج حسن السامرائي"، "فخامة الرئيس المحترم الكُرد أهلنا وعزوتنا وأرجو من جميع السياسيين لا يفرقون شمل العائلة مع خالص مودتي".

