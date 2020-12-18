النزاهة النيابية تنتقد أداء لجنة التحقيق بفساد الكهرباء

انتقدت لجنة النزاهة النيابية التقرير التحقيقي الذي قدمته اللجنة الخاصة بملف الكهرباء، مبينة ان اللجنة قدمت معلومات تفصيلية الا ان التقرير تناسى ذكر اسماء الاشخاص المتسببين بالمبالغ التي ذكرتها في تقريرها وتركت الامر تائها.



وقال عضو اللجنة خالد الجشعمي ان “اللجنة التحقيقية التدقيقية من البرلمان والرقابة المالية قدمت معلومات قيمة جدا وذكرت تفصيلات مهمة عن هدر الطاقة والاموال وحجم الاموال التي هدرت من 2004 ولغاية الان.

واضاف ان “اللجنة تناست ذكر الاسماء التي تسببت بهدر تلك المبالغ التي ذكرتها في تقريرها”، مشيرا الى ان “التقرير المقدم ترك الامر تائها والاهم من المعلومات هو تشخيص الاسماء الفاسدة وتسميتها والا ما الفائدة كشف ملف الفساد وترك المتسبب به.

واوضح ان “الاموال التي صرفت من المفترض ان تجهز العراق بـ27 الف ميكا واط وواقع الحال فقط 13 الف ومن المفترض من اللجنة الكشف عن الاسماء التي تسببت بهدر 14 الف ميكاواط”.