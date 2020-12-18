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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 18 كانون الأول 2020 10:43 ص

الطاقة النيابية تدعو إلى استبدال وزير الكهرباء قبل الانهيار التام

عادل خميس المحلاوي
دعت لجنة النفط والطاقة النيابية ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى استبدال وزير الكهرباء ماجد حنتوش بشخصية كفوءة قبل الانهيار التام لقطاع الكهرباء.

وقال عضو اللجنة النائب عادل خميس المحلاوي ، في بيان صحفي "  اتضح لنا بأن الوزير ضعيف جداً  وليس لديه خطة عمل ، ويعمل (بالبركة) ولايصلح ان يكون مدير قسم في الوزارة ، وهو السبب الاساس في انهيار الكهرباء بعد ان سمح لمافيات الفساد بالتحكم بمفاصل الوزارة.
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