الطاقة النيابية تدعو إلى استبدال وزير الكهرباء قبل الانهيار التام

دعت لجنة النفط والطاقة النيابية ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى استبدال وزير الكهرباء ماجد حنتوش بشخصية كفوءة قبل الانهيار التام لقطاع الكهرباء.



وقال عضو اللجنة النائب عادل خميس المحلاوي ، في بيان صحفي " اتضح لنا بأن الوزير ضعيف جداً وليس لديه خطة عمل ، ويعمل (بالبركة) ولايصلح ان يكون مدير قسم في الوزارة ، وهو السبب الاساس في انهيار الكهرباء بعد ان سمح لمافيات الفساد بالتحكم بمفاصل الوزارة.