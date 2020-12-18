المالية النيابية : موازنة 2021 لاتزال في مجلس الوزراء حتى الآن

أكدت اللجنة المالية النيابية ان مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 لايزال في طور المناقشة داخل مجلس الوزراء ولم يصل الى مجلس النواب حتى الان.



وناقشت اللجنة خلال استضافتها محافظ البنك المركزي عصر امس حسب بيان السبل الكفيلة بمواجهة التداعيات السلبية لزيادة سعر صرف الدولار على المواطنين وبالذات الطبقات الهشة والفقيرة ، فضلا عن الاجراءات التي سيتبعها البنك المركزي تجاه شركات الصيرفة لردع ضعاف النفوس من استغلال هذا الوضع



ودعت اللجنة المالية ، الحكومة الى اجراء اصلاحات سريعة لحماية الطبقات الهشة والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والعاملين في القطاع الخاص ومواجهة التضخم وتوفير المواد الغذائية الضرورية من خلال البطاقة التموينية.